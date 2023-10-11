Такой сценарий возможен в ряде регионов Европы в течение 2021-2050 годов, первые признаки "краха" индустрии уже можно заметить.

Вследствие климатических изменений пиво в будущем может изменить свой вкус и продаваться намного дороже в цене в ряде регионов Европы.

Такой сценарий вероятен на 2021-2050 годы. Он связан с риском усиления сельскохозяйственных засух, которые станут основой для снижения урожайности и качества хмеля - одного из главных компонентов в производстве пива. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

По словам ученых, соответствующие процессы уже начались. Если их не остановить, в течение 2021-2050 годов урожайность хмеля упадет на 12-35% на территориях основных регионов Европы, которые занимаются выращиванием этой культуры.

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"Исследование свидетельствует о вызванном климатом снижении качества и количества традиционного ароматического хмеля в Европе и требует срочных мер адаптации для стабилизации международных рыночных сетей", - заявили ученые.

Соответствующие последствия особенно ощутят производители пива в Британии, Словении, Португалии и Испании.

Ученые утверждают, что фермерам придется "приспособиться" к таким изменениям и подумать, как уберечь свой урожай от засухи и уничтожения.

"Поскольку сельскохозяйственные засухи прогнозируются с высокой достоверностью в Южной Европе и со средней достоверностью в Центральной Европе, необходимо расширить площадь выращивания ароматического хмеля на 20% по сравнению с текущей площадью производства, чтобы компенсировать будущий упадок", - говорится в отчете.

Что произойдет с организмом, если ежедневно пить пиво

Ранее УНИАН выяснил, какое влияние оказывает пиво на организм человека, если употреблять этот напиток ежедневно. В обществе мнения по этому поводу разные: одни говорят, что это "безопасный" напиток и даже занимаются пивной йогой, другие даже утверждают, что из-за пива мужчина превращается в женщину и наоборот. Подробнее о составе этого напитка, его положительных и отрицательных сторонах, а также о том, кому пить пиво категорически нельзя - читай здесь.

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