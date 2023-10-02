Климатолог предупредила, что украинцам "светят" и засухи, и паводки.

Климат в Украине через 30 или 50 лет может измениться, на некоторой территории нашего государства возможны засухи, экстремальные осадки и паводки.

Из-за изменения климата может не только возрасти температура воздуха, но и стать больше экстремальных погодных явлений, рассказала заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и Национальной академии наук Светлана Краковская в интервью "Укринформу".

"...Засухи будут, и эти засухи не исключают экстремальных осадков и паводков на юге - в Крыму, в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской областях. Как это было в Греции: сначала все горело, а потом все смыло", - отметила климатолог.

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По словам эксперта, чтобы уберечь от изменений климата, например, украинские Карпаты, нужно не вырубать там лес. "...зеленый туризм может принести людям больше денег, чем срубленные и проданные деревья...",- подчеркнула собеседница.

Климатические изменения на Земле - важные свежие новости

Ученые пришли к выводу, что теплое морское течение Гольфстрим, которое есть в северной части Атлантического океана, действительно ослабевает. Стоит отметить, что это течение влияет на климат на нашей планете.

Еще в одном исследовании говорится, что человечеству грозит вымирание вследствие глобального экстремального потепления. Сообщалось, что температура воздуха может подняться до 70°C. Было отмечено, что люди могут вымереть через 250 миллионов лет.

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