Рассказываем, как употреблять пиво, чтобы не "заработать" алкоголизм

24 января отмечается День рождения баночного пива, поэтому важно знать некоторые правила, чтобы отметить праздник без неприятных последствий.

Сторонники трезвости утверждают, что пиво так же вредно, как и любой другой алкоголь. Настаивают на фактах: из-за пива мужчина превращается в женщину и наоборот, к тому же, пивной алкоголизм никто не отменял. Поклонники хмельного напитка, наоборот, приводят в пример массу положительных сторон употребления пива и даже занимаются пивной йогой.

Чем полезно пиво - положительная сторона

Японские ученые выяснили, что в пиве содержится ксантогумол - вещество, которое защищает человека от онкологии и бережет мозг от возрастных изменений. К тому же, пиво выводит из организма алюминий, а при регулярном употреблении снижает вероятность возникновения камней в почках. Напиток содержит калий, магний, фосфор, цинк, железо, медь, витамины В1 и В2 (в литре пива - 50% от дневной нормы), витамин С (в литре - 70% от дневной нормы). Дополнительно - пополняет запас фолиевой и никотиновой кислоты.

Хмель и ячмень содержат кремний, который сохраняет плотность костей, эластичность суставов, положительно влияет на мозг. Но есть загвоздка - процесс брожения уменьшает количество полезных веществ и тогда пиво действует, наоборот, разрушительно.

Вред пива - коварный состав напитка

Кроме пользы, есть и вредные вещества: сивушные масла, альдегиды, эфиры и метанол. Именно из-за них вы чувствуете опьянение (нарушение координации, спутанность сознания). При регулярном употреблении развиваются признаки алкоголизма. Повышается тревожность, появляется тремор рук, лень, агрессия, лживость, замедленная реакция.

Кобальт в составе пива приводит к сердечной недостаточности, причем, вне зависимости от возраста.

Вред пива для мужчин и женщин

Фитогормоны в составе напитка приводят к изменениям в организме. Мужчина превращается в женщину: увеличивается живот, растут грудные железы, мышцы теряют тонус. Человек стареет быстрее, сперматозоиды становятся неактивными, их количество уменьшается.

Снижается либидо, начинаются проблемы с эрекцией, в итоге наступает импотенция.

Читайте такжеУченые назвали пять факторов, уменьшающих размер мозга человекаЖенщины также меняются внешне: появляются усики, кожа приобретает землистый оттенок, на лице становятся видны капилляры. Голос грубеет, а фигура обретает угловатые очертания. Большое количество пива в рационе приводит к нарушению менструального цикла и проблемам с вынашиванием ребенка.

Женщины, которые страдают пивным алкоголизмом, чаще других подвергаются развитию рака молочной железы.

Почему от пива толстеют и как этого избежать

Появление "пивного животика" - распространенное явление у мужчин. Тем не менее, это не норма.

Если не выходить за рамки дозволенного, то светлое пиво действует положительно:

улучшает пищеварительные процессы;

стимулирует выделение желудочного сока;

помогает переваривать пищу;

ускоряет обмен веществ.

Темное пиво по калорийности схоже с обезжиренным молоком или любым газированным напитком. Чаще всего, мы набираем вес не из-за пива, а из-за закусок: сушеной рыбы, чипсов и орехов. Углекислый газ и дрожжи расширяют желудок, а спирт раздражает рецепторы пищеварительного тракта и блокирует центры насыщения. Это причина, по которой нам хочется есть.

Безалкогольное - значит безвредное?

Надпись "0%" на банке с пивом обманчива. Небольшое содержание спирта в составе присутствует - около 1.5%. То есть, последствия для организма будут такими же, просто в меньших масштабах. К тому же, в безалкогольном пиве больше кобальта, а это - нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Кому нельзя пить пиво категорически

детям и подросткам до 18 лет;

беременным (игнорирование совета может повлиять на предрасположенность ребенка к алкоголизму);

при планировании беременности;

во время кормления грудью;

людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Все остальные люди могут порадовать себя "пенным", но в пределах нормы: для мужчин - 1 литр, для женщин - 500 мл. Ежедневно, конечно, делать это не стоит.

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