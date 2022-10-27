В случае успеха это будет первый коммерческий малый модульный реактор в странах "Большой семерки".

Канада инвестирует $708 миллионов в разработку малого модульного реактора (ММР), который должен помочь уменьшить выбросы в окружающую среду.

Об этом заявил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон Reuters.

По его словам, это будет первый коммерческий малый модульный реактор в странах большой семерки. Разработкой проекта занимается коммунальная компания Ontario Power Generation (OPG).

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Как отмечается, именно энергетический кризис, возникший из-за войны в Украине, возобновил интерес к атомной энергетике, и ММР следующего поколения считаются эффективными и быстрыми для строительства.

"Мы делаем это потому, что ядерная энергия – как источник энергии, который не вызывает выбросов - имеет решающее значение для достижения климатических целей Канады и мира", - сказал Уилкинсон.

ММР хотят завершить к концу этого десятилетия, а подготовительные работы стартуют в этом году.

Канада планирует к 2050 году достичь нулевых выбросов. Промежуточная цель - к 2030 году сократить выбросы на 40-50% ниже уровня 2005 года.

Проблемы с экологией

В 2021 году Совет Организации Объединенных Наций по правам человека впервые признала неотъемлемым право людей на здоровую, чистую и устойчивую окружающую среду.

По оценкам ученых, каждая шестая преждевременная смерть в мире связана с загрязнением экологии.

Как ранее сообщал УНИАН, результаты нового исследования доказывают, что изменение климата серьезно нарушает круговорот воды на Земле. В связи с новыми спутниковыми данными, пресные воды становятся все более пресными, а соленые - все более солеными во всем мире.

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