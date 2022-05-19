Снижение смертности от бытовых видов загрязнения окружающей среды "компенсировалось" значительным увеличением числа умерших из-за промышленного загрязнения.

Загрязнение окружающей среды стало крупнейшим в мире экологическим фактором риска болезней и преждевременной смертности. Так, в 2015 году от болезней, вызванных плохой экологией, умерли 9 млн человек (16% всех смертей в мире). Это каждая шестая преждевременная смерть в мире.

Об этом говорится в новом исследовании о глобальной смертности и уровне загрязнения окружающей среды, опубликованном в журнале The Lancet Planetary Health.

Эксперты проанализировали ситуацию с 2015 по 2019 год и пришли к выводу, что ситуация со смертностью от загрязнения экологии не изменилась.

Отмечается, что наблюдалось сокращение смертности от бытового загрязнения воздуха и воды, связанного с нищетой (2,9 млн человек в 2015-м против 2,3 млн в 2019-м). Сократить эту цифру помогло распространение безопасных видов топлива и контроль за сжиганием мусора.

Однако заметно выросла смертность от ухудшения состояния атмосферы и загрязнения токсичными химическими веществами. Смертность от этих современных факторов риска загрязнения, которые являются непреднамеренным следствием индустриализации и урбанизации, выросла на 7% (с 4,2 млн человек до 4,5 млн в 2019-м), и более чем на 66% с 2000 года.

Такой рост, по мнению ученых, обусловлен индустриализацией, неконтролируемой урбанизацией, увеличением числа населения, сжиганием ископаемого топлива и отсутствием адекватных национальных или международных политик в отношении химических веществ.

В странах с высоким уровнем дохода, в целом, можно отметить незначительный реальный прогресс в борьбе с загрязнением. Тогда как в странах с низким и средним уровнем дохода загрязнение является наиболее серьезным. На такие страны приходится более 90% смертей, связанных с загрязнением окружающей среды, отмечается в исследовании.

"Загрязнение, т. е. нежелательные отходы человеческого происхождения, выбрасываемые в воздух, землю, воду и океан без учета последствий, представляет собой экзистенциальную угрозу для здоровья человека и планеты и ставит под угрозу устойчивость современного общества", - пишут ученые.

"Мы сидим в котелке и медленно сгораем", - отмечает соавтор исследования и глава глобальной некоммерческой организации Pure Earth Ричард Фуллер.

В своем анализе ученые разделили традиционные загрязнители, такие как бытовые выбросы или сточные воды, от современных промышленных загрязнителей. Хотя смертность от традиционных загрязнителей во всем мире снижается, она остается серьезной проблемой в Африке, говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что ключевыми сферами, на которых необходимо сосредоточить внимание, являются загрязнение воздуха, отравление свинцом и химическое загрязнение. Загрязнение воздуха ежегодно уносит более 6,5 миллионов жизней во всем мире, и это число увеличивается. Свинец и другие химические вещества являются причиной 1,8 миллиона смертей ежегодно во всем мире, что, вероятно, является заниженной цифрой.

"Загрязнение, изменения климата и утраты биоразнообразия планеты являются тремя ключевыми глобальными экологическими проблемами нашего времени. Эти проблемы неразрывно связаны между собой, и решение каждой из них принесет пользу другим", - отмечается в исследовании.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Организации Объединенных Наций выявили причину смерти семи миллионов людей ежегодно. Негативному воздействию подвергаются легкие, сердце и мозг человека. По мнению экспертов, людей убивает загрязненный воздух, а именно выбросы от ископаемого топлива.

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