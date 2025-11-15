По словам специалиста, оккупированные территории стали удобным местом для прихода чужеродных растений.

В Украине североамериканские инвазивные растения на уничтоженных полях, в заброшенных селах и на заминированных территориях быстро захватывают себе место. Об этом для "Эспрессо" рассказал эколог "Украинской природоохранной группы" Алексей Василюк.

По его словам, чужеродные виды происходят из засушливых регионов земли, поэтому с изменением климата они легко вытесняют местные виды растений, которые не готовы к новым условиям.

"Более того - именно они первыми захватывают новые территории, лишенные растительности, как вот заброшенное поле. Вся эта заброшенная земля после боев, разрушенные города и села, заминированные поля, вот там это работает. В течение многих лет здесь были поля и почти не оставалось местной растительности, поэтому оккупированные территории стали удобным местом для прихода тех чужеродных растений, которым нужны засушливые условия", - отметил Василюк.

Поэтому, как добавил эколог, вся эта территория постепенно превращается в крупнейшую в Европе плантацию североамериканских агрессивных видов растений, как травянистых, так и деревьев.

В то же время специалист подчеркнул, что эти растения распространяются не везде.

"Например, в Великом Лугу, как исторически называлась местность бывшего Каховского водохранилища, где сейчас молодой лес, им там места нет. Потому что здесь другие не засушливые условия. Также в Чернобыльской зоне их не найдешь, потому что после оставления людьми, за дело взялись бобры, создавая запруды и восстанавливая болото, которое там было до советской мелиорации", - объяснил эколог.

