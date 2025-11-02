По словам ученого, из-за теплой погоды есть зеленые злаковые травы, которые буйно растут после дождей.

На юге Одесской области произошло чудо - у домашних гусей появились маленькие малыши, хотя обычно такой процесс происходит весной. О событии рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

"Маленькое, но теплое чудо природы на фоне войны - в домашнем хозяйстве в селе Хаджидер, возле нацпарка. На дворе ноябрь военного 2025 года, иногда от "шахедов" рашистского нашествия бывает очень громко. А тем временем у домашних гусей чудо, - появились маленькие гусята", - рассказал ученый.

Он также отмечает, что сейчас есть зеленые злаковые травы, которые буйно растут после дождей. Теплая погода также способствует такому развитию фенологических (сезонных) событий - в среде рождается новая жизнь.

Ученый обнародовал видео, на котором можно увидеть, как солнечным днем гусь совершает "променад", а за ней спешит стайка из четырех малышей - милые птенцы спешат за мамой, будто боятся потеряться.

Согласно открытым источникам, гуси начинают нестись, обычно весной - это считается самой активной фазой, с появлением длинных дней, но первые яйца могут появиться в феврале.

Экология Одесской области - что известно

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) наблюдаются странные явления - в ноябре цветет алыча дикая. Сотрудник парка Иван Русев рассказал, что цветение алычи в ноябре - признак теплой и влажной погоды после жаркого лета, и постепенного изменения климата. Это плодовое дерево семейства розовых имеет небольшие кисло-сладкие плоды разнообразного цвета - желтого, красного, фиолетового.

Они широко используются в сыром виде, а также из них готовят варенье, повидла. Это неприхотливое растение, которое имеет много полезных свойств, в частности, мочегонное, кровоочистительное, слабительное и противовоспалительное действие.

