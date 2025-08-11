Популяция вида, который зашел через Одесскую область, пока небольшая.

В Украине поселился новый вид воробьев - черногрудый. Эта птица внесена в Красную книгу и отличается от домового воробья белыми щеками и черными пятнами по бокам туловища.

Как рассказал "Телеграфу" орнитолог, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин, черногрудый воробей является южным видом, который попал на территорию Украины со стороны Румынии через Одесскую область. Впоследствии он начал распространяться дальше, в частности вдоль Черного и Азовского морей. Недавно птицу зафиксировали и в Запорожье.

Популяция этого вида в нашей стране пока небольшая, а гнездование происходит спорадически.

"Это пока для нас, если не экзотика, то очень регионально, и он очень спорадически еще гнездится. Он пошел не вдоль Днепра, а вдоль Черного и Азовского морей. Вдоль Днепра пока нет. На север он пока не идет особо", - сказал орнитолог.

По его словам, черногрудые воробьи не выбирают городские территории: даже в Запорожской области они селятся преимущественно в прибрежных районах, таких как Мелитопольский и Бердянский, тогда как в самом областном центре их не встретишь. На север страны этот вид пока не продвигается.

Заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин также рассказывал, что исчезновение воробьев в Украине - выдуманная проблема. Как и то, что голуби "отбирают" пищу у воробьев.

Также в последнее время все чаще можно заметить, как пустельга - птица, которая является одним из символов Украины, перебирается в города. Орнитолог объяснил, с чем связана такая тенденция.

