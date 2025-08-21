Самых маленьких в нашей стране птиц чаще всего можно наблюдать возле елей, поделилась эксперт.

Самая маленькая птица в Украине весит менее 10 граммов, гнездится в Карпатах, в Крыму, а также на Полесье и для выживания ей нужны еловые леса.

Львовский орнитолог Анна Кузьо рассказала УНИАН интересные факты об украинских "колибри" - корольках красноголовых и желтоголовых.

Какая птица самая маленькая в Украине?

Самая маленькая птица в Украине - это королек, его родовое название - Regulus (уменьшительная форма латинского слова "rex" (переводится как король) и означает королек или маленький король)).

У нас есть два вида корольков - желтоголовый (Regulus regulus) и красноголовый (Regulus ignicapilla). Обе эти птицы весят от 5 до 7 граммов, поэтому нельзя сказать, что какая-то из них является самой маленькой. Для сравнения - обычный воробей (домашний) весит примерно 25 граммов.

Корольки на самом деле очень похожи - они одинаковые по размеру, у них одинаковый стиль жизни, но у них отличается оперение, особенно - головы, а также они по-разному поют.

Где живет красноголовый королек?

Как красноголовому, так и желтоголовому корольку для жизни нужны еловые леса. В Украине этих птиц чаще всего можно встретить в Карпатах. У нас есть Красная книга, и красноголовый королек занесена в нее. Он гнездится только в Карпатах и в Крыму. А желтоголовый королек гнездится и в других уголках Украины, где есть хвойные леса, - на Полесье.

Но то, что красноголовый королек в Украине является редким не означает, что с этой птицой что-то не ок. Ее ареалом распространения является Европа, и на Украину приходится только край территории, на которой эта птица гнездится. На остальной европейской территории королек не является редкой птицей. Согласно данным мониторинга обычных видов птиц Европы, численность красноголового королька растет, а желтоголового - уменьшается.

Чаще всего корольков в нашей стране можно наблюдать возле елей. Но, когда начинается миграция (конец лета), то встретить этих птиц, в частности, можно и в кустах среди полей.

Что ест королек?

У красноголового и желтоголового королька одинаковый рацион - они едят различных мелких беспозвоночных, в том числе насекомых, пауков, а также разнообразных личинок. Эти птицы ищут пищу в хвое. Если посмотреть на ветки ели или пихты, то там часто можно заметить паутину, гусениц, личинки, и корольки своим тоненьким клювом добывают себе пищу из-под хвои.

Какие есть интересные факты о красноголовом и желтоголовом корольке?

Есть интересный факт, который обсуждают ученые, - численность корольков, особенно красноголовых, может быть преуменьшена из-за того, что у них очень тоненький голосок, писклявый, и некоторые люди их не слышат, поскольку с возрастом у людей ухудшается слух, и они хуже слышат высокие частоты. То есть не все орнитологи и бьордвотчеры почтенного возраста могут слышать красноголового королька. И соответственно, когда такие эксперты делают учеты птиц, к примеру, в Европе есть волонтерские программы, во время которых считают пернатых, то они могут просто не услышать красноголового королька, и поэтому его численность может быть занижена.

Желтоголовый королек немного иначе звучит - у него не такой высокий голос, и его песня более ритмичная. Поэтому эту птицу легче услышать.

Когда корольки порхают вокруг ветвей хвойных деревьев, чтобы добыть себе пищу, то, глядя издалека вообще можно подумать, что это бабочка. У этих птиц такой тип полета - они зависают и порхают у края веточек, поэтому их можно спутать с бабочкой. Еще этих птиц можно назвать украинскими "колибри".

Королек и желтоголовый, и красноголовый мигрирует на зимнее время в теплые места и всю зиму выискивает себе пищу среди хвои. Проблема этой птицы заключается в том, что из-за маленького размера тела у нее быстрый обмен веществ, поэтому ей нужно постоянно есть. В зимние дни этой птице нужно большее количество калорий для того, чтобы поддерживать температуру тела и не замерзнуть, поэтому ей надо съесть больше пищи, чем летом.

Орнитологи установили, что зимой корольки более 97% своего времени тратят на то, чтобы найти пищу и поесть. Зимой эта птица съедает от 6 до 7 граммов беспозвоночных, то есть примерно столько, сколько весит сама. Но иначе эти птицы поступать не могут, - если они будут меньше есть, то просто не переживут зимнюю ночь. Зимой ночью самая низкая температура, и поэтому маленьким птицам для выживания нужно максимально наесться перед сном.

В книге зоолога Николая Шарлеманя за 1928 год есть такие украинские народные названия корольков: "сичик, ксьондзик, золотоголовок, златоглава".

Много ли этих птиц в Украине?

В Энциклопедии мигрирующих видов диких животных Украины, которая вышла в 2018 году, говорится, что в нашей стране насчитывалось от 40 до 65 тысяч пар желтоголовых корольков. А красноголовых корольков насчитали не более 400 пар, из которых примерно 200 гнездились на территории Крыма. Назвать точное количество этих птиц на территории Украины невозможно.

Ранее ветеринар из днепропетровской клиники "Колібрі" Анастасия Кибец рассказала УНИАН, куда летят аисты из Украины на зиму и почему возвращаются на родную землю. Кроме того, она объяснила, как эти птицы облегчают себе долгий перелет.

