Данное соглашение уже назвали самым большим прорывом "за одно поколение".

Мировые лидеры обеспокоены климатической ситуацией на планете. На саммите COP26 в Глазго более 100 стран мира пообещали остановить вырубку леса до 2030 года.

Об этом сообщает Le Figaro.

Соглашение 100 стран о защите мировых лесов уже назвали самым большим прорывом "за одно поколение". Среди стран, которые пообещали остановить вырубку лесов, Канада, Российская Федерация, Бразилия, Демократическая Республика Конго и другие. Именно эти страны являются 85% всех лесов на планете.

Читайте такжеВ Украине могут запретить одноразовую пластиковую посуду и ватные палочкиНа сохранение лесов всего выделили 8,75 миллиарда фунтов, а это примерно 10,30 миллиарда евро. Кроме того, на эти цели собрано 5,3 миллиарда фунтов частных инвестиций. При этом один миллиард отдадут Конго для защиты второго по величине тропического леса в мире.

"У нас будет шанс положить конец долгой истории человечества как покорителя природы и стать ее хранителем",- заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые предупредили, что без решительных действий по сокращению выбросов мир провалит цель Парижского климатического соглашения по удержанию к середине 21 века глобального повышения средних температур в пределах 1,5°С в сравнении с доиндустриальным уровнем

Автор: Анастасия Горбачева