Основными угрозами, с которыми сталкиваются древесные породы, являются сельское хозяйство, заготовка древесины и животноводство, изменение климата и экстремальные погодные условия.

В мире под угрозой исчезновения находятся 30% видов деревьев.

Об этом говорится в исследовании Botanic Gardens Conservation International.

"Из 58 497 известных видов 30% находятся под угрозой исчезновения, а 142 исчезли", - отметил председатель комиссии по выживанию видов Джон Пол Родригес.

Среди деревьев, которые наиболее подвержены риску, - магнолии и диптерокарповые. Они встречаются в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Также подвержены угрозе дубовые деревья, клены и эбены.

Читайте такжеВ СНБО придумали, как бороться с вырубкой леса в Украине

Наибольшее количество исчезающих видов находится в Бразилии - 1788 деревьев в зоне риска. Далее идут Индонезия, Малайзия, Китай, Колумбия и Венесуэла.

Основными угрозами, с которыми сталкиваются древесные породы, являются сельское хозяйство, заготовка древесины и животноводство, изменение климата и экстремальные погодные условия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко