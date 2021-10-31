В конференции примут участие около 120 мировых лидеров.

Сегодня в шотландском городе Глазго стартует глобальная климатическая конференция COP26.

Как сообщил ирландский ресурс RTE, ожидается, что в сессиях конференции примут участие около 120 мировых лидеров. Всего десятки тысяч делегатов были аккредитованы на мероприятие.

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Ученые предупреждают, что саммит - последний шанс предотвратить катастрофическое изменение климата.

Предполагается, что лидеры возьмут на себя новые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в своей стране до 2030 года. В то же время уже появились предупреждения, что запланированных мероприятий, вероятно, будет недостаточно.

Цель конференции - поддерживать уровень глобального потепления как можно ближе к показателю в 1,5°C, что установлено Парижским соглашением 2015 года.

Основное внимание будет уделяться крупным экономикам таких стран, как в группе G20, в частности США, ЕС и Китай, на которые приходится подавляющее большинство глобальных вредных выбросов.

Конференция продлится две недели.

Церемония открытия состоится сегодня в обеденное время, но основная работа начнется в понедельник, когда мировые лидеры, в частности президент США Джо Байден, прибудут на двухдневный саммит высокого уровня.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II не будет участвовать в климатическом саммите в Глазго, но подготовит записанное видеообращение к другим участникам. Также не будет участвовать в этой конференции президент России Владимир Путин.

В своб очередь, президент Украины Владимир Зеленский посетит 26-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Что такое COP26

COP (Conference of Parties) - ежегодная встреча на самом высоком уровне, где представители 197 стран обсуждают масштабные изменения климата и пытаются договориться, какие условия необходимо соблюдать, чтобы не допустить глобальной катастрофы, пишет BBC.

Саммит проходит в рамках конвенции ООН об изменении климата - международного договора, подписанного почти 30 лет назад практически всеми странами и территориями Земли. Документ направлен на ограничение влияния человека на климат.

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COP26 станет 26-м собранием, с тех пор как договор вступил в силу 21 марта 1994 года. В этом году встреча проходит в Шотландии, в городе Глазго, с 1 по 12 ноября.

На саммите планируется подвести итоги того, что было и чего не было сделано для выхода из климатического кризиса с момента подписания в 2015 году Парижского климатического соглашения.

Как сообщал УНИАН, концентрация парниковых газов в атмосфере Земли в 2020 году установила новый рекорд, а годовые темпы роста превысили средний показатель за 2011-2020 годы. Эта тенденция сохранилась и в 2021 году.

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Авторы: Александр Топчий, Инна Андалицкая