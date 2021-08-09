Эксперты ООН по вопросам изменения климата подготовили большой доклад по ситуации с глобальным потеплением и его последствиями.

Глобальное потепление на Земле развивается быстрее, чем предполагалось, и в этом почти полностью виновато человечество.

Об этом говорится в климатическом отчете, опубликованном в понедельник Межправительственной группой экспертов ООН по вопросам изменения климата (IPCC), пишут BBC и Liga.net.

Доклад на 3949 страниц одобрили 195 стран мира.

"Нет сомнений в том, что атмосфера, океан и суша нагрелись под воздействием человеческой деятельности", - сказано в отчете.

В опубликованном докладе утверждается, что прошедшее десятилетие было самым жарким за последние 125 тысяч лет.

Ученые предупреждают, что без решительных действий по сокращению выбросов мир провалит цель Парижского климатического соглашения по удержанию к середине 21 века глобального повышения средних температур в пределах 1,5°С в сравнении с доиндустриальным уровнем.

Согласно новым прогнозам экспертов, средняя температура поверхности Земли при всех пяти сценариях выбросов парниковых газов повысится на 1,5°C или 1,6°C уже к 2030 году. Это на 10 лет раньше, чем считалось ранее.

По оптимистическому сценарию, порог в 1,5°С будет преодолен на одну десятую градуса, а по пессимистичному - почти на градус. При этом ученые отмечают, что в случае оптимистичного сценария глобальные температуры после превышения показателя в 1,5°C упадут до 1,4°C к 2100 году.

А вот если в ближайшие 20 лет текущие темпы вырубки лесов и выбросов в атмосферу сохранятся, человечество до конца столетия столкнется с потеплением на 2°С и катастрофическими последствиями. Среди таких - поднятие уровня мирового океана на полметра в ХХI веке и почти на два метра к 2300 году. При этом не исключается, что из-за таяния ледников при наихудшем сценарии с выбросами уровень океана может подняться до двух метров уже к 2100 году.

Даже если глобальное потепление удастся удержать в пределах 1,5°C, частота погодных катаклизмов будет беспрецедентной по историческим меркам, отмечают ученые. К примеру, в сентябре в Арктике практически не останется льда, и это хотя бы раз до 2050 года почти неизбежно случится при любом сценарии сокращения выбросов, говорится в докладе.

Ученые добавляют, что цели Парижского соглашения ставятся под риск также из-за отказа от сокращения выбросов метана, который является вторым по значимости парниковым газом. Метан задерживается в атмосфере не так долго, как СО2, но гораздо эффективнее удерживает тепло. Уровень CH4 в атмосфере сейчас самый высокий по крайней мере за 800 тысяч лет.

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При этом, воздействие естественных источников потепления климата, таких как Солнце и извержение вулканов, ученые оценивают как близкое к нулю.

Вместе с тем эксперты считают, что даже если человечество незамедлительно и резко сократит выбросы, некоторые процессы необратимы на ближайшие столетия, если не тысячелетия. Речь идет о температуре и уровне мирового океана, а также площади ледяного покрова.

В докладе говорится, что такие поглотители углекислого газа, как леса, океаны и почва, демонстрируют признаки насыщения. Поэтому уровень поглощаемого ими антропогенного углерода будет, вероятно, снижаться.

Ученые предупреждают, что вызванное деятельностью человека дальнейшее глобальное потепление вызовет еще более суровые "качели" между засухой и потопами, холодом и жарой. Человечество столкнется с повышением интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как тепловые волны, ураганы, лесные пожары.

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В течение всего ХХI века ученые ожидают замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС). Это система течений в Атлантическом океане, которая переносит тепло из тропиков в северное полушарие и холод в южное.

Ученые сомневаются, что АМОС остановится полностью. Но если это случится, то европейские зимы станут суровее, сезоны муссонов могут нарушиться, а уровень воды в Северной Атлантике существенно поднимется.

В докладе IPCC напомнили, что согласно с исследованиями палеоклиматологов, 125 тысяч лет назад, когда атмосфера была такой же теплой, как сегодня, уровень океана, вероятно, был на 5-10 метров выше. А 3 млн лет назад, когда концентрация СО2 в атмосфере соответствовала нынешнему уровню, и температура была на 2,5-4°C выше, уровень моря был выше на 25 метров.

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Автор: Александр Топчий