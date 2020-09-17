Это уже второй за неделю масштабный пожар в природном заповеднике.

В Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в природном заповеднике «Еланецкая степь» площадью 10 га.

Как информирует ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области 17 сентября в 10:46 на экстренный номер «101» поступило сообщение о пожаре сухостоя на открытой территории и части природного заповедника «Еланецкая степь».

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По вызову направлены пожарные автоцистерны 15, 21 государственных пожарно-спасательных частей, водовоз аварийно-спасательного отряда специального назначения, мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сейчас пожарные работают с привлечением вспомогательной техники. В тушении им помогают 10 сотрудников заповедника.

По информации ГСЧС, ориентировочная площадь горения составляет 10 га.

Всего для ликвидации пожара привлечено 8 единиц техники и 35 человек.

В ведомстве отметили, что это уже второй масштабный пожар в пределах природоохранной территории заповедника, первый - площадью 8,5 га пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 11 сентября.

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Автор: Светлана Макринская