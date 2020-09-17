В Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в природном заповеднике «Еланецкая степь» площадью 10 га.
Как информирует ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области 17 сентября в 10:46 на экстренный номер «101» поступило сообщение о пожаре сухостоя на открытой территории и части природного заповедника «Еланецкая степь».
Читайте такжеУшастые совы, канюки и пустельги: в дикую природу выпустили 15 спасенных птиц (видео)
По вызову направлены пожарные автоцистерны 15, 21 государственных пожарно-спасательных частей, водовоз аварийно-спасательного отряда специального назначения, мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сейчас пожарные работают с привлечением вспомогательной техники. В тушении им помогают 10 сотрудников заповедника.
По информации ГСЧС, ориентировочная площадь горения составляет 10 га.
Всего для ликвидации пожара привлечено 8 единиц техники и 35 человек.
В ведомстве отметили, что это уже второй масштабный пожар в пределах природоохранной территории заповедника, первый - площадью 8,5 га пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 11 сентября.
Новости, которые могут вас заинтересовать
- Калифорнией пролетел огненный смерч (видео)
- В США начался непонятный мор птиц (фото)
- Симферопольское водохранилище полностью высохло: в сети появились свежие фото
- На Кинбурнской косе создали искусственный риф, который должен помочь с очисткой воды (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram