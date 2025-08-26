Куда летят аисты: эксперт рассказал секреты миграции птиц

Длинный маршрут птиц пролегает до Южной Африки.

Перелет птиц, в том числе аистов, - это естественное явление, а вариабельность миграции обеспечивает устойчивость вида, ведь с естественной точки зрения лететь в одной стае нерационально и опасно. Об этом в интервью Telegraf рассказал Анатолий Подобайло, доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский".

Он рассказал, что народные приметы о том, что черногузы прилетают на Благовещение и улетают 19 августа, - это басни.

"Даже за время наших наблюдений Грицько прилетал то 19-го, то 20-го марта, а в этом году Одарка вернулась одна 22 марта. Через пару дней она приняла "ухаживания" молодого самца, которого сообщество YouTube-канала "Аист Грицько" назвало Грициком", - сказал он.

Он рассказал, что за два-три года наблюдений невозможно заметить, меняют ли сроки миграции птиц из-за глобального потепления. Но, проанализировав последние лет 30, можно увидеть, что перелетные птицы, и не только аисты, начали прилетать в Украину раньше и позже улетать.

"Хотя осенняя миграция менее заметна, чем весенняя. Ведь чем раньше прилетела пара, тем у нее больше времени вырастить здоровый молодняк. Позже прилетел - не нашел гнезда. Тогда несколько недель должен таскать ветки, чтобы его построить. А это риск, что малыши не успеют окрепнуть к периоду миграции. Поэтому каждый день очень важен", - подчеркнул Подобайло.

Эксперт отметил, что перед осенним перелетом птицы собираются в небольшие группы и ждут благоприятных погодных условий. Как только они "поймают" теплые восходящие потоки воздуха, то улетают. Использование этих потоков позволяет им преодолевать сотни километров, почти не тратя энергии на махание крыльями.

При этом меньшие птицы летят немного раньше, а взрослые - позже.

"Трое детей Одарки и Грицика, как мы предполагаем, улетели 24 июля, а одно - Ирпень - еще дважды возвращалось в гнездо. Отлет молодняка произошел примерно на неделю раньше, чем в предыдущие сезоны. А их родители отправились в путь, когда первая волна миграции уже спала. То есть перелет не является семейной традицией", - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что такая вариабельность миграции обеспечивает устойчивость вида. Ведь с естественной точки зрения лететь в одной стае нерационально и опасно. А так повышаются шансы на выживание вида.

Подобайло отметил, что маршрут птиц заключается в Африку. По его словам, аисты из наших краев летят вдоль Днепра на юг, огибают Черное море через Румынию, Болгарию, затем - на Ближний Восток (Ливан, Израиль) и к Африканскому Рогу. Облетев Сахару с восточной стороны, они рассредоточиваются по Южной Африке. Некоторые по дороге останавливаются в Южном Судане, а некоторые оседают в Эфиопии.

Такой путь занимает более месяца. Все зависит от погодных условий, ведь птицы могут подолгу сидеть в одном месте, ожидая попутного ветра.

На вопрос о том, как молодые птицы ориентируются в полете и как они находят маршрут, эксперт отметил, что путь в теплые края у них в генах.

"Это инстинкт. К тому же они летят в стаях со взрослыми аистами. А ориентируются по солнцу и звездам, магнитному полю Земли, рельефу местности (реки, горы)", - сказал он.

А на вопрос о том, строят ли аисты гнезда в Африке, Подобайло рассказал, что там они не выводят потомства. Он сказал, что тамошний засушливый климат, дефицит воды и пищи не способствуют выращиванию птенцов.

В Одесской области заметили редкую птицу

Как сообщал УНИАН, ранее в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) на побережье Черного моря сняли редкую птицу - коршуна черного.

Эта птица занесена в Красную книгу Украины, ведь ее численность сокращается. Самый влиятельный фактор, который к этому привел, - это отстрел птиц во время охоты на пернатую дичь.

