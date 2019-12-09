Берлинский зоопарк на 100-й день после рождения пандочек-близнецов назвал их имена и пол (фоторепортаж)

Сейчас детеныши уже весят почти по 6 килограммов.

Берлинский зоопарк показал своих детенышей панды, наконец раскрыв их имена и пол.

Пандочки появились на свет 100 дней назад, мать Менг-Менг родила их 31 августа. Об этом пишет DW.

Медвежата, оба мальчика, получили имена Мень Юан (Meng Yuan) и Мень Сиан (Meng Xiang), что, грубо говоря, переводится, как Воплощенная мечта и Желанная мечта.

Процесс называния вызвал споры после того, как имена Гонконг и Конг возглавили опрос немецкой газеты в поддержку продолжающихся протестов в Гонконге.

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Мэр Берлина Майкл Мюллер и посол Китая Ву Кен раскрыли детали на совместной церемонии.

Сейчас детеныши весят почти 6 килограммов и практикуют прогулки. При рождении они весили всего 186 и 136 граммов.

Детеныши панды останутся скрытыми от глаз публики до начала следующего года до тех пор, как только они начнут уверенно ходить.