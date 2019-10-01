В Австралии автомобилем задавили насмерть 20 кенгуру и их детенышей (фото)

Местные жители в шоке.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс неизвестные убили 20 кенгуру, задавив их на машине.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на CNN.

Кенгуру, в том числе их детеныши, были убиты в сельской местности Тура Бич. Многие животные были найдены мертвыми на газонах домов местных жителей на следующее утро.

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Джанин Грин, волонтер из группы спасения дикой природы WIRES, заявила, что она никогда не видела ничего подобного за 20 лет работы в организации. По ее словам, три детеныша кенгуру, которые пережили массовое убийство, остаются на попечении волонтеров.

"Жители были просто потрясены, потому что они проснулись утром и нашли тела мертвых (кенгуру), разбросанные по всем газонам", - сказал Грин.

"Кенгуру - часть их общества. Они жили там всегда. Они все привыкли к тому, что кенгуру прыгает вверх и вниз по улице. Для кого-то делать подобное массовое убийство – это просто невероятное", – добавила она.

Полиция расследует это дело и обратилась ко всем, кто что-то знает о том, что произошло, с призывом предоставить информацию местным детективам.

Напомним, в Австралии распространилась паника из-за внезапной смерти около 45 валаби за одну неделю, из-за чего у активистов появились подозрения о возможном отравлении. Отмечается, что первых мертвых валаби экологические активисты нашли еще 21 августа. С того времени каждый день они находили трупы животных, среди которых были и малые валаби.