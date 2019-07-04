В Харьковском экопарке показали новорожденного кенгуру-альбиноса (фото, видео)

Пока он все время находится в сумке матери в вольере.

Перед посетителями харьковского экопарка наконец-то выглянул кенгуренок-альбинос. Детеныш появился на свет еще весной, и показываться из маминой сумки стал лишь сейчас.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ветеринары внимательно наблюдают за малышом. Пол животного пока неизвестен. Определить его смогут лишь через несколько месяцев, когда малыш перестанет помещаться в сумку и будет вынужден выкарабкаться наружу.

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Это первый ребенок у самки-альбиноса Нэнси и рыже-серого самца Джорджа, рассказывает заведующий сектором копытных Сергей Попов, пишет UA: Харьков.

«Малыш рождается свыше месяца. Покидает место своего рождения и переползает в сумку. Там он очень крепко присасывается к соску — в кенгуру, валлаби Беннета, 4 соска. И первые пол года самка сама кормит малыша, преимущественно повышенным белком», — говорит он.

Валлаби Беннета обитают в Австралии. В эко-парке их пятеро. Самка-альбинос — одна. Такие животные в дикой природе выживают редко.

«В Австралии, там есть такая собака Динго — самый главный хищник. Они уничтожают этих кенгуру из-за белой окраски. Обычного рыже-серого валлаби трудно заметить, а белых видно издалека», — говорит Попов.

По его словам, эти кенгуру живут около 10 лет.

«Они в природе питаются молодыми побегами акации. Деревья специально в нас посадили. Также кормим валлаби как сухими смесями, так и экзотическими фруктами. Банан, киви, яблоки — все это входит в рацион. Весят от 10 до 14 килограммов. Самочки по размеру меньше — от 8 до 12 килограммов. По росту они невысокие — до 35 сантиметров. Это — лесной кенгуру», — говорит он.

По словам смотрителя, через 2 месяца детеныш-альбинос будет двигаться самостоятельно. Его оставят в экопарке. Если кенгуренок окажется мальчиком — его переведут в отдельный вольер.