Попадание химикатов в Рось: результаты анализа воды будут 10 июня (фото)

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что в связи с утечкой химикатов мониторят качество воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.

В связи с утечкой 9 июня химикатов в реку Рось представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды из пруда и реки в районе инцидента.

Об этом сообщил прессцентр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Результаты химико-биологического анализа на содержание химических веществ в воде будут примерно 10 июня... Принято решение о прекращении работы водозабора [в Белоцерковском районе] с 23 часов 9 июня (запаса воды для города Белая Церковь хватит на одни сутки). При необходимости будет осуществляться подвоз воды. Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось", – заявили в ведомстве.

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Утечка инсектицида в водоем произошла 9 июня. По данным спасателей, грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений. В пруд, а затем в реку Рось попало около 800 л химикатов.

На территории Погребищенского района погибла рыба в водоемах. Белоцерковская райгосадминистрация сообщала, что инсектицид вскоре достигнет Белоцерковского района. Его жителей призвали не купаться и не ловить рыбу в акватории реки Рось.

Правоохранители открыли уголовные производства по факту загрязнения реки, а также по факту кражи инсектицидов.