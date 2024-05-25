Как оказалось, у такого архитектурного решения есть свой практический смысл.

Панельные дома, построенные во времена Советского Союза, до сих пор стоят на улицах большинства городов и стран, входивших в состав СССР. Можно заметить, что на фасадах некоторых из них есть мелкая белая плитка, но не все знают, почему архитекторы решили ее там разместить.

Почему в СССР клали мелкую плитку на дом - практический смысл

Такая плитка для отделки дома снаружи, которую можно увидеть и сейчас, вошла в моду в 1971 году - именно тогда, как утверждают некоторые историки, начали строить панельные дома, используя оригинальную облицовку. Сделано это было не только ради визуального эффекта - такая плитка уменьшала пористость бетонных плит, из-за чего грибок и плесень или не распространялись вообще, или распространялись медленнее, чем бы это происходило без нее. Кроме того, в летний период, когда бетонные дома сильно нагреваются под воздействием солнечных лучей, плитка препятствовала этому, а значит внутри жилого пространства было не так жарко.

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Практическое соображение также заключалось и в отсутствии необходимости постоянно мыть и красить фасад - плитка на панельных домах сама очищалась дождем, сама высыхала на солнце. Поэтому такой архитектурный ход сильно уменьшил трудозатраты людей. Важны и меры безопасности, которые также учитывали строители в СССР - если вдруг плитка полностью или ее кусочек вдруг отламываются и падают на землю, то никакого вреда прохожим на наносят в отличие от больших массивных плит.

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