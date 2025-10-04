Сахар и белки, которые есть в этом продукте, удерживают влагу и сохраняют мясо сочным.

Приготовить идеальную запеченную курицу непросто, ведь ее можно в любой момент пересушить. Однако эксперт по питанию говорит, что замена одного простого ингредиента может иметь большое значение, пишет Express.

Несмотря на то, что для усиления вкуса и улучшения текстуры советуют использовать сливочное масло под кожей курицы, эксперт отмечает, что замена масла на майонез позволит получить самое вкусное и сочное блюдо.

"Существует множество рецептов приготовления запеченной курицы... но какой из них лучший? Кроме температуры духовки и методов засолки, мы испытали различные жиры для поливки. Мы протестировали масло, оливковое масло и майонез. И запеченная курица с майонезом победила! Сахара и белки, содержащиеся в нем, помогают создать великолепную румяную зажарку на шкурке, а также удерживают влагу и сохраняют мясо сочным (и нет, это не делает курицу вкусной как майонез). Майонез также не горит так легко и быстро, как масло, поэтому он также защищает мясо во время приготовления при высокой температуре", - заверила эксперт по питанию.

Секреты приготовления

Чтобы приготовить нежную жареную курицу, начните с подготовки накануне. Высушите птицу бумажным полотенцем и натрите солью. Положите ее на противень и оставьте без крышки в холодильнике на ночь.

На следующий день разогрейте духовку до 240 °C. Дайте курице нагреться до комнатной температуры, а затем еще раз ее высушите. Смажьте ее майонезом и свяжите ножки кухонной нитью.

Положите курицу в форму для запекания и готовьте, пока внутренняя температура не достигнет 75 °C (обычно это занимает около часа). Далее проверьте, является ли сок, вытекающий при прокалывании, прозрачным, после чего дайте курице отдохнуть 10 минут перед нарезанием и подачей.

