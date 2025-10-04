Этот способ изменит вашу утреннюю рутину.

Диетологи постоянно говорят о белке, как необходимом компоненте завтрака, ведь он стабилизирует уровень сахара в крови, поддерживает мышечные ткани и лучше утоляет голод, чем сахар и хлеб. Поэтому яйца являются стандартным источником белка, но для тех, кто спешит, может не хватать времени их приготовить. Однако издание CNET поделилось техникой приготовления яиц-пашот, которая занимает одну минуту и не создает беспорядка.

Как приготовить яйца-пашот в микроволновке

Сначала наполните форму для запекания полстакана соленой воды комнатной температуры. Ее должно хватить для того, чтобы погрузить яйцо.

Разбейте одно яйцо и осторожно опустите его в воду, стараясь не нарушить его целостность. После этого поставьте формочку в микроволновку и готовьте на высокой мощности около 45 секунд.

Далее осторожно достаньте яйцо из воды с помощью шумовки или проволочной ложки.

Можете подавать яйцо-пашот на тосте или на подушке из зелени и авокадо, острым соусом и другими дополнениями.

"Базовая температура любой микроволновой печи может отличаться, а значит, и время приготовления также. Попробуйте сначала 40-45 секунд, а затем добавляйте по пять секунд для следующих попыток, пока не достигнете желаемой степени готовности", - посоветовали в материале.

