С какого возраста начинается старение: ученые поделились результатами 47-летнего исследования

Ученые наблюдали за несколькими сотнями случайно выбранных мужчин и женщин в Швеции в возрасте от 16 до 63 лет, неоднократно измеряя их физическую форму и силу в течение 47 лет. Исследование было проведено в Каролинском институте в рамках Шведского исследования физической активности и физической формы (SPAF), сообщает ScienceDaily.

В статье отмечается, что большинство предыдущих исследований, посвященных старению и физической работоспособности, основывались на поперечных сравнениях между различными возрастными группами.

В отличие от них, в рамках проекта SPAF на протяжении десятилетий неоднократно проводились тестирования одних и тех же лиц, что делает его одним из немногих долгосрочных исследований такого рода.

Объясняется, что, отслеживая одних и тех же участников в течение длительного времени, исследователи смогли составить гораздо более четкое представление о том, как меняется организм во взрослом возрасте и в процессе старения.

Установлен возраст, когда начинается физический спад

Результаты показали, что физические возможности начинают снижаться уже в 35 лет, даже у людей с разным уровнем физической подготовки.

"После этого снижение продолжается постепенно и становится все более выраженным с возрастом", – отмечает издание.

Исследователи изучили изменения в физической форме, мышечной силе и выносливости, которые со временем демонстрировали схожую тенденцию к снижению.

Однако исследование также выявило важные доказательства того, что физические упражнения остаются чрезвычайно полезными в любом возрасте.

"Участники, которые стали физически активными в зрелом возрасте, улучшили свои физические возможности на 5–10 процентов", – говорится в публикации.

Физические упражнения по-прежнему имеют значение

"Никогда не поздно начать двигаться. Наше исследование показывает, что физическая активность может замедлить снижение работоспособности, даже если не может полностью его остановить. Теперь мы будем искать механизмы, объясняющие, почему все достигают пика работоспособности в возрасте 35 лет и почему физическая активность может замедлить потерю работоспособности, но не остановить ее полностью", – поделилась преподавательница кафедры лабораторной медицины и главная авторка исследования Мария Вестерсталь.

Издание сообщило, что исследователи планируют продолжать наблюдать за участниками по мере их старения. В следующем году группа пройдет повторное тестирование, когда участникам исполнится 68 лет.

Ученые надеются, что текущая работа поможет выяснить, как привычки образа жизни, общее состояние здоровья и биологические процессы влияют на изменения физической работоспособности в течение жизни.

