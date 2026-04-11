Вы снижаете свою продуктивность: психолог предостерег от распространенной ошибки

Навязываемые алгоритмы деятельности часто мешают проявлению собственных интеллектуальных способностей, говорят специалисты.

В интернете можно найти бесчисленное количество советов по повышению продуктивности. Некоторые из них действительно полезны, но есть и такие, которые в лучшем случае ничем не помогут. Бывает и так, что советы, которые пригодятся одним людям, но только навредят другим.

Как пишет психолог Марк Треверс в колонке для Forbes, современная культура продуктивности навязывает идею, что для эффективности достаточно найти "правильную систему" – утренний ритуал, приложение или четкий рабочий процесс. Впрочем, такая логика не универсальна. Особенно когда речь идет о высокоинтеллектуальных людях, с которыми на самом деле все гораздо сложнее.

"Не все советы по повышению продуктивности подходят для глубоких мыслителей. Некоторые из самых хваленых привычек на самом деле могут мешать сосредоточиться и проявить проницательность, от которых зависит ваша работа", – пишет психолог.

Видео дня

Марк Треверс также приводит три конкретных "лайфхака" продуктивности, которые на самом деле мешают умным людям быть продуктивными.

Ранний подъем

Первой проблемной привычкой эксперт называет жесткий утренний распорядок. Популярный образ "успешного человека", который просыпается в пять утра, не учитывает индивидуальных биоритмов. Исследования показывают, что у людей с высоким интеллектом нет единого "правильного" хронотипа, а их режим сна часто определяется фактическим графиком работы. По словам Треверса, продуктивность растет тогда, когда работа согласуется с естественными пиками энергии, а не когда человек подстраивается под чужой жесткий шаблон.

Многозадачность

Хотя современный рынок труда поощряет способность работать в режиме одновременного выполнения нескольких задач, это не всегда эффективно. Переключение между задачами создает дополнительную когнитивную нагрузку, фрагментирует внимание и снижает качество мышления. Особенно это вредит тем, чья работа требует глубокого анализа, творчества или синтеза идей.

Чрезмерная оптимизация рабочих процессов

Сейчас модно использовать различные программы, приложения и ИИ-помощников для организации работы. С одной стороны, цифровые инструменты действительно могут облегчать жизнь, но с другой – создают так называемую "метаработу", когда человек больше времени тратит на настройку процессов, чем на саму деятельность.

Автор напоминает об эффекте "внешней памяти", когда люди полагаются на гаджеты вместо собственных когнитивных ресурсов.

"Когда вы постоянно работаете с несколькими инструментами одновременно, сама работа начинает меняться. Вместо выполнения задачи вы совершенствуете систему вокруг нее", – подчеркивает он.

В итоге Треверс делает вывод, что универсальных решений для продуктивности не существует. Многие популярные подходы ориентированы на скорость и видимость результатов, но не учитывают потребность в глубоком мышлении.

"Попытки следовать чужой системе или графику не являются гарантированным способом стать более продуктивным", – отмечает автор.

По его словам, ключ к эффективности заключается не в копировании чужих привычек, а в создании условий, которые соответствуют собственному стилю мышления и позволяют работать максимально сосредоточенно.

Другие советы психологов

Как писал УНИАН, культура "токсичной позитивности" и социальные сети усиливают чувство неудовлетворенности, заставляя людей считать, что они "должны" быть счастливыми. Эксперты называют главными факторами несчастья стыд, тревогу, сравнение с другими, бездействие, отсутствие связи с собой и игнорирование внутренних проблем.

Также мы рассказывали, что нецензурная брань оказалась неожиданно полезной, и это подтверждается научными экспериментами.

Вас также могут заинтересовать новости: