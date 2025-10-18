Вершина вулкана Тафтан раздулась, что свидетельствует о росте давления магмы и горячего газа в её недрах.

Вулкан Тефтан — стратовулкан высотой 3940 метров на юго-востоке Ирана. Как пишет IFLScience, хотя были сообщения о выбросе дыма в 1902 году, а также неподтверждённые сообщения о небольшом потоке лавы в 1993 году, но о его извержениях за всю историю человечества ничего не известно. Ученые ранее подсчитали, что последнее крупное извержение произошло около 700 000 лет назад, задолго до появления Homo sapiens.

Однако, возможно, этот вулкан не такой уж и спокойный. Так, в новом исследовании в в журнале Geophysical Research Letters вулканологи с помощью спутниковых данных установили, что вершина вулкана Тефтан поднялась примерно на 9 сантиметров в период с июля 2023 года по май 2024 года. Вздутие до сих пор не утихло.

При этом авторы исследования отмечают, что это вздутие, похоже, "спонтанное" и "беспричинное".

Вулканическая активность может быть вызвана различными факторами, от землетрясений, разрушающих водопроводную систему, до изменений в грунтовых водах. Даже период интенсивных осадков может все встряхнуть. Но в случае с Тефтаном очевидной причины нет. Это привело исследователей к предположению, что вздутие может быть вызвано выталкиванием магмы вверх из-за кармана горячей воды и пара глубоко под землей.

Это не означает, что взрывное извержение ожидается в ближайшее время. Однако это показывает, что Тефтан — не сонный "зомби", каким его многие считали.

"Наши результаты показывают, что Тефтан более активен, чем считалось ранее. Это подчёркивает острую необходимость в пересмотре текущей оценки вулканического риска субдукционной вулканической дуги Макран, то есть в создании сетей мониторинга вулканов, создании и/или обновлении карт геологических опасностей и других мерах, направленных на снижение вулканических рисков", — заключают авторы исследования.

Ранее ученые обнаружили на дне Тихого океана вулкан, который показывает признаки жизни. Он находится в около 500 км от побережья Орегора под наблюдением ученых, которые считают, что он может извергнуться в любой момент.

