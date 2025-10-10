Отмечается, что образование золотой пыли в вулкане - это уникальное явление.

Гора Эребус, самый южный действующий вулкан Антарктиды, обладает удивительным свойством. Каждый день вулкан выбрасывает крошечные частицы золота, что привлекает внимание ученых со всего мира.

Издание Daily Galaxy пишет, что, по мнению исследователей, медленное извержение вулкана является ключевым фактором в образовании золотой пыли. По мере подъема газов более низкие температуры приводят к кристаллизации золота и образованию крошечных частиц пыли, которые затем уносятся ветром. Эти частицы, размер которых обычно составляет около 20 микрометров, рассеиваются на сотни километров от лавового купола.

Золотая пыль с горы Эребус - это больше, чем просто любопытное явление. Она раскрывает многое о вулканических процессах, происходящих в очень специфических условиях. По словам научного сотрудника-постдока в Ламонт-Доэрти Земной обсерватории Колумбийского университета Конора Бэкона, постоянное лавовое озеро вулкана играет ключевую роль в этих уникальных извержениях. Он объясняет, что лавовые озера являются редким явлением, поскольку для их образования необходимы особые условия, предотвращающие замерзание поверхности, что позволяет расплавленному материалу выходить наружу и взаимодействовать с атмосферой.

Золото, выбрасываемое из вулкана Эребус, стоит примерно 6140 долларов в день. Хотя со временем эта сумма увеличивается, ее недостаточно, чтобы привлечь интерес к добыче полезных ископаемых, по крайней мере, пока. Тем не менее, это открытие поднимает вопросы о возможности добычи ценных минералов в других вулканах в аналогичных условиях.

Хотя расположение горы Эребус делает добычу полезных ископаемых нецелесообразной, это открытие дает новое представление о формировании драгоценных металлов. Оно предполагает, что вулканическая деятельность может быть значительным источником золотого песка.

