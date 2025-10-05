Вулкан имеет название Axial Seamount.

На таинственном дне Тихого океана за тысячи метров под поверхностью есть вулкан, который показывает признаки жизни. Он находится в около 500 км от побережья Орегора под наблюдением ученых, которые считают, что он может извергнуться в любой момент. Об этом пишет Econews.

Отмечается, что в течение нескольких лет исследователи наблюдают увеличение сейсмической активности и рост давления под поверхностью вулкана.

"Этот подводный вулкан является одним из самых исследованных благодаря своей интригующей природе и возможности, которую он предоставляет ученым наблюдать за редким глубинным вулканическим процессом. Хотя его удаленное расположение делает извержение практически незаметным для населения, проживающего на суше, оно может иметь значительное влияние на местные морские экосистемы", - объяснили в материале.

Видео дня

Вулкан называется Axial Seamount и расположен на дне океана, где сталкиваются тектонические плиты, образуя своеобразную "природную лабораторию".

"Axial Seamount уже извергался ранее, последнее крупное извержение было зафиксировано в 2015 году. С тех пор признаки возможного нового извержения были обнаружены через усиление сейсмической активности, изменения в поведении гидротермальных источников и вздутие морского дна. Этот вулкан контролируется с помощью современной сети подводных датчиков, которые предоставляют исследователям данные в режиме реального времени", - отмечают в Econews.

В то же время ученые говорят, что даже если извержение на подводном вулкане не окажет прямого влияния на сушу, то оно точно повлияет на морскую жизнь поблизости, особенно в районах, где гидротермальные источники обеспечивают уникальные среды обитания для различных форм жизни.

"Вулканическая активность на подводной горе Аксиал предоставляет ученым уникальную возможность внимательно наблюдать за геологическими и биологическими процессами, происходящими в глубинах океана, без непосредственной угрозы для населения на суше", - отметил научный сотрудник Орегонского государственного университета Билл Чадвик.

Другие исследования ученых

Ранее исследователи обнаружили, что за пределами солнечной системы блуждает планета, которая расширяется впечатляющими темпами. Известно, что этот объект имеет официальное название Cha 1107-7626. Его масса в 5-10 раз больше массы Юпитера и расположена на расстоянии около 630 световых лет в созвездии Хамелеона.

В то же время ученые сделали сенсационное открытие о Красном море. В частности они доказали, что около 6,2 млн лет назад это море полностью высохло, а затем внезапно наполнилось водой из Индийского океана.

Вас также могут заинтересовать новости: