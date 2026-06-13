Ученые выяснили, что возраст потери девственности влияет на то, как быстро вы стареете

Китайские ученые изучили почти 400 000 человек и выяснили то, как возраст потери девственности влияет на нашу жизнь.

Когда мы впервые вступаем в близость, мы редко думаем о старении – а между тем, судя по всему, стоило бы. Это одна из важнейших вех в жизни человека и сейчас ученые из китайского университета заявляют, что она может играть еще более значительную роль, чем мы думали ранее.

В своём новом исследовании они обнаружили неожиданную связь между старением и временем первого интимного опыта. На первый взгляд это кажется надуманным, однако при более внимательном изучении результатов в них прослеживается вполне логичная закономерность, пишет Life.

Участниками исследования, посвящённого тому, как возраст первой близости влияет на процесс старения, стали 397 338 граждан Великобритании. Исследовательская группа Шаньдунского университета прежде всего выяснила, в каком возрасте участники вступили в первую интимную связь.

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Затем их ответы сопоставили с генетической предрасположенностью к маркерам старения. В числе исследуемых показателей были: малоподвижный образ жизни, физическая форма, хрупкость костей, когнитивные способности, слух и зрение.

Результаты исследования выявили ключевую связь между старением – то есть угасанием физиологических функций и ухудшением состояния здоровья – и временем потери девственности.

Когда произошла потеря девственности - вот как это влияет на старение

Те, кто потерял девственность в раннем возрасте, оказались подвержены большему риску по целому ряду факторов. "Время первого интимного контакта может быть связано со старением через множество психологических, поведенческих и патологических процессов", – пояснила Кашиан Ван, ведущий автор исследования.

Индекс слабости, глубокое ощущение несчастья, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), а также синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) также могут играть важную роль. Хотя для прояснения этой связи необходимы дальнейшие исследования, у ученых уже есть ряд теорий.

Повышенный риск нежелательной беременности, инфекций, передающихся половым путем, употребления психоактивных веществ, а также проблем со здоровьем в подростковом и взрослом возрасте – всё это может быть следствием раннего начала половой жизни.

Эти факторы существенно ускоряют старение и сокращают продолжительность жизни – и именно здесь эффективное половое просвещение в раннем возрасте может стать решением проблемы.

Однако мир не делится на чёрное и белое, и исследователи поспешили добавить, что на процесс старения организма влияют и другие факторы. "Наши результаты не означают, что здоровье человека определяется лишь одной моделью поведения", - отмечают ученые.

Это исследование особенно любопытно с учётом того, что средний возраст потери девственности в Украине, по данным за 2016 год, составляет около 18 лет. У британцев – то есть участников исследования – средний возраст составляет 17 лет. Зная это, стоит задуматься: действительно ли нужно торопиться с первым опытом – ведь, как показывает исследование, на кону может стоять наше здоровье.

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