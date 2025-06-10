Названы базовые стадии развития современных романтических отношений.

Американский психолог Марк Треверс назвал четыре стадии современных свиданий. Он подробно описал их в своей статье для Forbes, ссылаясь на результаты нового исследования в журнале Personal Relationships.

В своей работе автор исследования Брайан Огольски решил изучить, сильно ли изменились свидания в результате радикальных общественных сдвигов.

"Рост популярности приложений для знакомств, влияние социальных сетей, постоянно меняющееся отношение общества к браку, обязательствам и сексу - принимая во внимание все это, можно было бы ожидать, что ответ будет однозначным "да", - отметил Треверс.

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Однако, ученые пришли к выводу, что базовые четыре стадии развития современных романтических отношений не так уж отличаются от тех, которые были раньше, добавил психолог.

Вот какие четыре стадии свиданий выделили ученые:

Флирт. Как в 2012, так и в 2022 году флирт остался первой стадией развития романтических отношений. Прежде чем привязаться, мы наблюдаем. Мы обращаем внимание на небольшие сигналы и отправляем несколько своих собственных. Этот процесс не нов, и ни один интерфейс или алгоритм не может полностью его обойти.

Определение потенциала отношений. Это стадия исследования, особенно с точки зрения романтической совместимости. Примечательно, что даже в эпоху, когда случайные встречи и мгновенное удовлетворение стали более доступны, чем когда-либо, люди все еще жаждут этого медленного, оценочного периода.

Статус "в отношениях". Третья стадия развития отношений, как десятилетие назад, так и сегодня, включает в себя чувство официальности принятия соответствующего решения.

Обязательства или разрыв. Заключительная стадия связана с выбором между большими заявлениями о обязательствах (например, переезд, помолвка или женитьба) и прекращением отношений. Общественный прогресс за последнее десятилетие, возможно, изменил то, как выглядят эти обязательства, но он не устранил необходимость либо строить будущее, либо сознательно отказываться от него.

Напомним, ранее психолог описал новый взгляд на знаменитое "правило трех свиданий".

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