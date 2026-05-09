Google делает ИИ на собеседованиях для программистов легальным

В других компаниях также следуют этому примеру, поскольку тестировать кандидатов без ИИ уже все равно, что "решать задачи без калькулятора".

Компания Google проводит пилотное тестирование нового процесса собеседований с кандидатами на должность инженера-программиста, который позволит им использовать ИИ-помощника. Об этом изданию Business Insider стало известно из внутреннего документа компании.

Отмечается, что процесс реорганизации собеседований в Google довольно масштабный. Это делается для "соответствия современным требованиям инженерной отрасли".

"Google протестирует новый формат, предназначенный для сотрудников начального и среднего уровня, в отдельных командах. В дальнейшем планируется масштабировать его по всей компании и регионам, если он окажется успешным", - говорится в статье.

Уже в этом году Google разрешит использование "одобренного" ИИ-помощника в ходе этапа "понимания кода". Согласно документу, от кандидатов потребуется "читать, отлаживать и оптимизировать" существующую базу данных кода. Планируется оценить навыки работы с искусственным интеллектом, включая "навыки оперативного проектирования, проверки выходных данных и отладки".

Представитель Google подтвердил, что их модель Gemini будет использоваться кандидатами в качестве голосового помощника.

В документе Google изложен ряд других изменений в собеседованиях. Этап оценки "умения работать в Google и лидерских качеств", который обычно фокусировался на поведенческих вопросах, теперь будет также включать обсуждение технических аспектов предыдущего проекта кандидата. Для кандидатов более низкого уровня один из технических этапов будет заменен собеседованием, на котором им предстоит "решать открытые инженерные задачи".

Как ИИ изменил работу программистов

По мнению авторов, данный процесс отражает значительные изменения, которые ИИ внес в работу разработчиков программного обеспечения. В конце 2025 года компании Anthropic и OpenAI запустили новые модели, которые значительно улучшили возможности программистов.

В апреле компания Google заявила, что теперь три четверти нового кода, создаваемого внутри компании, генерируется искусственным интеллектом. Грег Брокман, президент OpenAI, недавно заявил, что доля ИИ в написании кода выросла до 80%.

Гигант графического дизайна Canva и стартап по разработке ИИ Cognition также позволяют кандидатам использовать ИИ на технических собеседованиях.

Представитель Cognition рассказал журналистам, что сегодня проводить собеседования с программистом без ИИ "все равно что просить ребенка сдать тест по математике без калькулятора". Считается, что для большей части работы "можно и нужно использовать инструменты ИИ".

Напомним, что вице-президент по подбору персонала в Google Брайан Онг рассказал журналистам, как правильно составлять резюме. Он советует отражать в резюме продвижение по карьерной лестнице, все дополнительные курсы повышения квалификации. Также он говорит, что резюме должно отражать способность кандидата адаптироваться к изменениям и работать без четких инструкций. Кроме того, резюме должно отражать наличие лидерских качеств кандидата.

