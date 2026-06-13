Штутгарт 21 - это 'национальный анекдот' Германии: 1000 км кабелей проложены неправильно

В Германии грандиозный железнодорожный проект "Штутгарт 21" снова провалился.

Проект "Штутгарт 21", считающийся одним из самых амбициозных инфраструктурных железнодорожных проектов Германии и Европы, столкнулся с очередным серьёзным провалом.

Deutsche Bahn неправильно проложила более 1000 километров кабелей и трубопроводов – в попытке успеть к прежним срокам, пишет Club Feroviar. Значительную часть этой инфраструктуры теперь предстоит заменить. Проблемы возникли из-за того, что кабельные работы начались ещё до завершения финального технического планирования новой цифровой системы сигнализации.

Полный ввод железнодорожного узла "Штутгарт 21" в эксплуатацию теперь намечен на конец 2031 года – на пять лет позже последнего объявленного срока и на 12 лет позже первоначальной даты открытия.

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Цифровизация началась раньше завершения финального планирования

"Штутгарт 21" задуман как первая крупная полностью цифровая железнодорожная система Германии. Проект предусматривает оснащение маршрутов и поездов Европейской системой управления движением поездов – ETCS, а также управление через цифровые централизованные установки.

Изначально предполагалось, что узел будет работать в расширенной цифровой конфигурации. Однако Deutsche Bahn обнаружила четыре года назад, что грузовые поезда без оборудования ETCS еще долго будут курсировать по внешним участкам железнодорожного узла.

По этой причине на этих участках наряду с новой цифровой технологией необходимо сохранить и традиционные сигналы.

Запоздалое открытие вынудило компанию проложить дополнительные километры кабелей и труб – уже после того, как значительная часть работ была выполнена по первоначальному плану, рассчитанному исключительно на цифровизацию.

Другие технические и строительные проблемы

Проблемы с кабелями – не единственные, выявленные в проекте. По данным того же расследования, были обнаружены неисправности в аварийном электроснабжении, а также строительные дефекты на платформах и напольных покрытиях.

Совокупность этих проблем сделала недостижимой прежнюю цель – частичное открытие в 2026 году.

Эксперт в области железных дорог дал жёсткую оценку состоянию строительной площадки, назвав её "свинарником". По его подсчетам, одна лишь установка 450 новых сигналов может обойтись примерно в 45 миллионов евро.

Deutsche Bahn подтвердила необходимость двойного оснащения, однако не стала комментировать точные размеры дополнительных расходов.

От 4,5 до более чем 11 миллиардов евро

"Штутгарт 21" был утвержден еще в 2001 году с запланированным открытием в 2019-м и сметой около 4,5 миллиарда евро. С тех пор расходы превысили 11 миллиардов евро, а повторяющиеся задержки превратили проект в символ проблем с крупными немецкими государственными стройками.

Проект также получил европейские гранты на сумму не менее 726 миллионов евро.

"Штутгарт 21" – это не только транспортный проект. В 2001 году город Штутгарт выкупил бо́льшую часть железнодорожных земель, которые должны были освободиться в результате переноса инфраструктуры под землю: в общей сложности 109 гектаров – почти за 460 миллионов евро.

Планировалось застроить эти территории новыми жилыми и городскими кварталами, в том числе районом Розенштайн. Однако эти девелоперские проекты могут начаться лишь после освобождения земель – а значит, железнодорожные задержки бьют и по городскому развитию Штутгарта.

После того как первоначальный срок – 2019 год – был сорван, Deutsche Bahn уже выплатила городу миллионы евро в виде штрафных договорных процентов, и эта сумма продолжает расти с каждой новой задержкой.

Ранее УНИАН сообщал, что Норвегия построит первый в мире туннель для кораблей.

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