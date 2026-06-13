Норвегия построит первый в мире туннель для кораблей: детали амбициозного проекта

Туннель будет иметь длину около 1,7–1,8 километра и ширину 37 метров.

Норвегия планирует построить первый в мире морской туннель, специально предназначенный для морских судов. Этот проект получил название Stad Ship Tunnel (Судоходный туннель Стад) и уже находится на стадии подготовки, пишет Vezess.

Отмечается, что этот морской туннель будет построен на западном побережье Норвегии, на полуострове Стад. Этот район считается одним из самых сложных и опасных с точки зрения судоходства, так как в окрестностях мыса часто бывают сильные ветры, резкие перемены погоды и высокие волны. Сейчас судам приходится обходить этот морской маршрут, но в будущем они смогут буквально "прорезать" гору.

Согласно проекту, туннель будет иметь длину около 1,7–1,8 километра и ширину 37 метров. Через него смогут проходить даже суда длиной до 140 метров и водоизмещением до 16 тысяч тонн.

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В издании добавили, что ориентировочная стоимость проекта составляет 8,6 млрд норвежских крон (около 900 млн долларов). Норвежский парламент уже в 2017 году дал принципиальную поддержку проекту.

Согласно текущим планам, строительство морского туннеля может начаться в начале 2027 года. По данным норвежского управления береговой охраны Kystverket, туннеля такого размера, построенного специально для морских судов, в настоящее время нет нигде в мире.

В издании подчеркнули, что Stad Ship Tunnel станет одновременно инженерной достопримечательностью и практическим усовершенствованием в области безопасности на транспорте. Судам не придется каждый раз бороться с печально известными суровыми погодными условиями полуострова Стад.

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