Натуральный сахар присутствует во всех фруктах, но в некоторых его значительно больше, чем в других.

Натуральный сахар содержится во всех фруктах и в умеренном количестве является важной частью здорового питания, однако не всегда легко определить "умеренное количество". Тем не менее людям, которые следят за рационом и уровнем глюкозы в крови, полезно знать, в каком фрукте больше всего сахара, чтобы быть с ним особенно внимательным - об этом пишут эксперты из портала WebMD.

В каких фруктах много сахара - черный список для диабетиков

Хотя фрукты в этом списке расположены по возрастанию - от меньшего количества сахара к большему - стоит иметь в виду, что подсчет ведется не по весу, так как среднее потребление разных фруктов может сильно отличаться.

Например, люди не часто едят яблоки в больших количествах за раз, а вот черешня, порой "уходит" килограммами за один вечер. Поэтому чтобы подсчитать, в каком фрукте много сахара, был выбран размер среднестатистического перекуса.

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Бананы - 14 г сахара в одном плоде

Бананы богаты калием, который необходим для нормальной работы сердца и мышц, а также помогают быстро восполнить запас энергии после физических нагрузок. К тому же в них содержится витамин B6, поддерживающий обмен веществ и работу нервной системы.

Инжир - 16 г сахара в двух плодах (около 100 г)

Инжир является хорошим источником клетчатки, калия и антиоксидантов, поддерживающих здоровье пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. А природные сахара в его составе дают довольно быстрый заряд энергии.

Арбуз - 17 г сахара в одном небольшом ломтике

Несмотря на сладкий вкус, арбуз почти полностью состоит из воды, за счет чего его употребление помогает поддерживать водный баланс организма и освежает в жаркую погоду. Более того, в его составе есть ликопин, который поддерживает здоровье кожи и сосудов.

Груши - 17 г сахара в среднем плоде

Груши богаты клетчаткой, поэтому надолго сохраняют чувство сытости и поддерживают нормальное пищеварение. А витамины C и K в их составе способствуют укреплению иммунитета и здоровья костей.

Какие фрукты нельзя при диабете - самые сладкие плоды

Особенно внимательно к содержанию сахара во фруктах следует относиться людям с сахарным диабетом, преддиабетом, лишним весом или тем, кто стремится снизить калорийность рациона.

Но даже таким категориям не всегда нужно полностью отказываться от этих продуктов, так как они остаются ценным источником витаминов, минералов и клетчатки.

Черешня - 18 г сахара в одной чашке

Если вы хотели узнать, какие фрукты нельзя при диабете 2 типа, то прежде всего стоит обратить внимание на ягоды. Черешня богата антиоксидантами и веществами, которые помогают уменьшать воспалительные процессы в организме.

Виноград - 23 г сахара в одной чашке

Виноград ценится за высокое содержание антиоксидантов, в том числе ресвератрола, который способствует поддержанию здоровья сердца и сосудов.

Манго - 46 г сахара в одном плоде

Врачи уже давно определились с тем, в каком фрукте больше всего сахара - манго с большим отрывом возглавляет этот рейтинг. Вместе с тем этот фрукт богат витаминами А и С, необходимыми для поддержания иммунитета, зрения и здоровья кожи. Поэтому лучше наслаждаться манго небольшими порциями, получая пользу без избытка сахара.

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