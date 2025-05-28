Хотя мед имеет научно доказанные полезные свойства, однако оба продукта следует дозировать.

Многие уверены, что мед полезнее сахара. И это действительно так, однако не стоит думать, что от меда можно получить только пользу. Как и сахар, его следует дозировать. О том, чем отличаются эти два сладких продукта, пишет издание Verywellhealth.

Если вы сомневаетесь, какой продукт выбрать для подслащивания, предлагаем вам узнать подробно, что общего и отличного между мёдом и сахаром.

Мед питательнее белого сахара: он содержит небольшое количество белка, витамины группы В, витамин С и минералы, такие как магний, фосфор и цинк, чего нет в сахаре.

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Также в составе меда, особенно в его темных сортах, есть антиоксиданты, которые способствуют здоровью сердца и здоровому старению.

Мед содержит фруктозу и глюкозу, тогда как белый сахар состоит из сахарозы. Фруктоза слаще сахарозы, но имеет более низкий гликемический индекс. Как следствие, мед может быть слаще на вкус, чем белый сахар, но иметь несколько ниже ГИ. Это способствует тому, что уровень сахара в крови от меда поднимается медленнее, хотя эта разница не является разительной. По сравнению с сахаром мед имеет больше калорий и углеводов по сравнению с сахаром.

Многие считают, что сахар делает еду и напитки более вкусными. Однако он не улучшает здоровье. Между тем доказано, что мед заживляет раны и успокаивает кашель. В отличие от сахара, он также может помочь бороться с воспалением.

Если вы рассматриваете возможность замены рафинированного сахара медом, помните, что его польза для здоровья может варьироваться. Существует более 300 разновидностей меда, которые различаются источником нектара и регионом, и их влияние на организм может быть разным.

О каких доказанных полезных свойствах меда известно

Защита сердца. Существуют некоторые доказательства того, что мед может помочь снизить уровень общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП или "плохого" холестерина) и триглицеридов. В этом плане самым полезным является мер из клевера и робинии.

Регулирование уровня сахара в крови. Благодаря низкому ГИ, мед не вызывает повышение уровня сахара в крови в такой степени, как сахар. Однако разница, вероятно, минимальна. Мед еще является углеводом и будет влиять на уровень сахара в крови.

Контроль веса. Некоторые клинические испытания показали, что замена белого сахара медом может помочь ускорить потерю веса у людей с диабетом и без него.

Заживление ран. Мед обладает антибактериальными свойствами. Его действие изучали при язвах диабетической стопы, хирургических разрезах промежности и абсцессов. Он также эффективен против бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Инфекции верхних дыхательных путей у детей. Гречишный, эвкалиптовый, цитрусовый мед, как было показано, уменьшают ночной кашель и помогают контролировать симптомы простуды у детей.

Предостережения при потреблении меда и сахара

Как и сахар, мед следует употреблять умеренно, поскольку оба эти продукта довольно калорийны. Потребление чрезмерного количества сахара связано с рядом таких хронических заболеваний, как диабет, ожирение, высокий уровень холестерина, сердечные заболевания, кариес, расстройства развития. Диетологи советуют употреблять не более 25 г добавленного сахара для женщин и 36 г для мужчин.

Мед не следует давать детям в возрасте до одного года из-за риска ботулизма.

Ранее УНИАН рассказывал, как выбрать десерт, когда повышенный сахар в крови. По словам диетолога Алиссы Смолен, нужно выбирать блюда, которые не вызывают резких скачков сахара в крови, другими словами, они должны содержать баланс белков, клетчатки и здоровых жиров.

Например, удачным выбором будет клубнично-шоколадный греческий йогурт, который является прекрасным источником белка, жира и клетчатки. А клубника еще и является источником природного сахара.

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