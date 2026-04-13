В Швейцарии археологи подняли со дна озера более 1000 сокровищ Римской империи (фото)

То, что сначала приняли за склад мин времен Второй мировой войны, оказалось сенсацией возрастом в 2000 лет.

В швейцарском озере Невшатель подводные археологи обнаружили уникальный груз римского судна, содержащий более 1000 керамических артефактов и боевое оружие легионеров. Находку датируют 20–50 годами нашей эры, сообщает Euronews.

Открытие сделали Фабьен Лангенеггер и Жюльен Пфиффер из организации Octopus Foundation. Сначала исследователи рассказали, что сильно испугались, увидев объекты на дне.

"Мы оба осторожно подошли к этой куче кружков, которая могла быть складом мин, оставленных после Второй мировой войны. Но когда я включил свет камеры, появился характерный цвет терракоты. Глядя на разбитые тарелки, мы поняли, что эта находка была необыкновенной", – поделился воспоминаниями Пфайффер.

Активная фаза раскопок длилась две недели в 2025 году и почти месяц в 2026 году. Все это время информацию не разглашали, чтобы избежать наплыва мародеров.

Считается, что судно перевозило партию кухонной утвари швейцарского производства для нужд римского легиона численностью около 6 000 человек.

Помимо керамики, под водой нашли личные вещи и оружие:

два гладиаторских меча (один с деревянной рукояткой);

боевой кинжал;

пряжку на поясе и фибулу;

монеты и плетеную корзину с "менее сложной" посудой.

По мнению археологов, корзина принадлежала самим морякам. В озерном мелу она сохранилась настолько хорошо, что ученые сейчас анализируют даже остатки еды, найденные в тарелках.

Что будет дальше с артефактами

На данный момент все 1000 предметов подняты на поверхность, поскольку они могут быть уничтожены рыболовными сетями или якорями.

"Мы извлекли из воды все артефакты. Сейчас они находятся на стадии очистки и обрабатываются командой реставраторов на суше. Реставраторы смогут распознать детали, такие как производственные пломбы, следы еды или даже солому между пластинами, которые нам трудно увидеть в воде из-за осадка", – пояснил исследователь.

Хотя само грузовое судно еще не нашли, находка уже стала одной из самых масштабных в регионе. Полноценную выставку и документальный фильм об "озерных сокровищах" команда готовит к 2027 году.

