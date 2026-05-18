Китайцы выпустили на рынок первого в мире управляемого робота-трансформера (видео)

Громадный железный монстр имеет кабину для пилота, умеет ходить на четырёх ногах и с лёгкостью разрушает стены.

Настоящая мечта фанатов культовых блокбастеров вроде"Трансформеров" или "Тихоокеанского рубежа" наконец стала реальностью. В Китае представили гигантского управляемого меха-робота GD01, который уже запущен в серийное производство, пишет Euronews.

Уникальную новинку представила компания Unitree Robotics. Огромная машина имеет высоту почти 3 метра и способна трансформироваться для движения на четырех ногах, а также ходить на двух. На рекламных кадрах разработчики уже успели продемонстрировать, как этот гигант эффектно разрушает стену из бетонных блоков.

Известно, что начальная стоимость робота составляет 3,9 миллиона юаней, что эквивалентно почти 500 000 евро. К тому же производитель пока не раскрывает технические нюансы, в частности автономность батареи, максимальную скорость, мощность зарядки или время работы.

Видео дня

Главная фишка заключается в том, что GD01 позволяет человеку-оператору залезть в кабину пилота и управлять им напрямую. Компания официально описывает свое изобретение как "первый пилотный трансформируемый робот в производстве".

На данный момент разработчики уверяют, что GD01 создан для "высокоценных рынков", среди которых промышленные и спасательные операции, а также сфера туризма. Теоретически, такие железные гиганты незаменимы при ликвидации последствий катастроф, разборе обрушенных зданий или в опасных промышленных средах, куда обычная техника просто не способна добраться.

Несмотря на очевидное военное назначение подобных технологий, китайцы настаивают, что GD01 – это исключительно гражданская платформа, и призывают клиентов использовать ее "безопасно и дружелюбно".

По данным издания South China Morning Post, китайские производители обеспечили почти 90% мировых продаж гуманоидных роботов в 2025 году. Согласно официальной статистике, на тот момент в стране насчитывалось 140 профильных предприятий, выпускавших более 330 различных моделей.

Новые технологии – другие новости

Ранее УНИАН писал, что в Канаде подросток создал робота-черепаху для очистки океанов от пластикового мусора. Разработка имитирует движения настоящей морской черепахи, что позволяет устройству эффективно передвигаться в воде и собирать отходы. Проект представили как инновационное экологическое решение для борьбы с загрязнением водоемов и защиты морских животных. Изобретение уже привлекло внимание благодаря сочетанию технологий, бионического дизайна и практической пользы для окружающей среды.

Также недавно представили робота с искусственным интеллектом, который способен автоматически менять шины на автомобиле примерно за 30 минут. Система самостоятельно определяет тип колеса, демонтирует старые шины и устанавливает новые без значительного вмешательства человека. Разработку позиционируют как способ ускорить обслуживание авто и уменьшить нагрузку на работников сервисов.

Вас также могут заинтересовать новости: