Рассказываем, сколько людей говорит на украинском языке на планете, и где он имеет статус второго официального.

Украинский язык звучит не только в Украине - на нем разговаривают далеко за ее пределами. Более того, в некоторых странах он имеет статус официального, регионального или локального, а кое-где - и второго государственного. Где разговаривают на украинском еще - рассказываем в материале.

В каких странах знают украинский

Украинцы живут по всему миру - в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Австралии. Конечно, наши соотечественники изучают другие языки, но и родной не забывают. Всего на планете, по разным оценкам, на украинском языке говорят от 40 до 45 млн. человек. И после начала российского вторжения в Украину в 2022 году число тех, кто активно пользуется украинским, значительно возросло.

Где разговаривают на украинском в Европе и Азии:

в Беларуси;

Польше;

Румынии;

Молдове;

Словакии и Чехии;

Сербии и Хорватии;

Боснии и Герцеговине;

Казахстане;

РФ.

В Северной и Южной Америке:

в Канаде;

США;

Бразилии;

Аргентине.

Также украинская диаспора есть в Австралии.

В некоторых странах диаспоры настолько большие, что там власти приняли решение сделать украинский официальным - региональным или локальным, пишет Википедия:

в Бразилии, в муниципалитете Прудентополис, украинский язык - второй официальный;

в Румынии официальное употребление разрешено в 14 коммунах - там, где украинцев более 20%, хотя в реальности там живут практически одни украинцы (80-90%);

в Сербии украинский принят как региональный;

в Словакии официально разрешен в админединицах, где доля украинцев 15%;

в Хорватии как официальный язык украинский разрешен там, где доля украинцев составляет треть населения;

в США, в штате Иллинойс, округе Кук, украинский, в числе других, используют для информирования населения региона о налоговой политике власти; кроме этого, американское Минобороны с 2014 года включило украинский язык в список желательных для армии;

в Австралии украинский является языком одной из общин.

В непризнанном государстве Приднестровской Молдавской Республике украинский сделали вторым государственным.

Если же открыть историю, то с 1918 по 1920 годы украинский был также официальным языком Кубанской Народной Республики (ныне это российский регион). В 1925-1932 годах в Северо-Кавказском крае Российской СФСР в ходе политики "коренизации" открыли свыше тысячи украинских школ, 16 украинских педтехникумов, украинские вузы, театры, газеты. Украинским там было радиовещание, работал Северокавказский украинский НИИ и украинская организация писателей. Кроме этого, постановлением Кубанского окружного исполнительного комитета в 1930 году для советских госслужащих на Кубани были организованы 83 кружка украинского языка.

В XVII и XVIII веках, с 1775 по 1828 год, на Задунайской Сечи, которая находилась на территории Османской империи (!) все сообщения османским властям передавали исключительно на украинском. Более того, если даже кошевой атаман знал османский, он, под угрозой смертной казни, не смел им пользоваться в отношениях с османами - исключительно украинским. Вероятно, нам и сейчас есть чему поучиться у своих славных предков.

