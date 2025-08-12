Эти слова уже вышли из употребления и не знакомы современным украинцам.

Украинский язык существует более тысячи лет, и за это время неоднократно менялся. Есть украинские слова, которые мало кто знает из современных людей. Это естественный процесс - некоторые выражения выходят из повседневного обихода, оставаясь лишь в произведениях литературы. Мы назвали старые понятия, которые забылись со временем.

Забытые древние украинские слова

Эти выражения ранее считались обычными, а сейчас практически не используются в речи. Попробуйте догадаться, что они означают, а затем прочтите настоящее значение.

Братанич

Видео дня

Так называли племянника по брату, то есть сына своего брата. Интересно, что аналогичное слово для дочери брата или сестры - "небога" - сохранилось до наших дней.

Спудей

Этим словом обозначали учеников братских школ и религиозных учебных заведений, а в более узком значении - младшеклассников Киевской академии. Со временем "спудеями" начали называть студентов вузов.

Суціга

Таким прилагательным описывали хитрого человека, причем в негативном контексте, то есть мошенника или доносчика, который действует в корыстных целях.

Герць

В прямом смысле означает битву, казацкий поединок. В переносном - это борьба взглядов, мировоззрений.

Шкодляк

Обозначает жадного человека, скупого на финансовую помощь или добрые дела. Есть и другие старые украинские слова, указывающие на жадность - "жила", "жмикрут", "скупердя", "скупар".

Гойний

В отличие от предыдущего прилагательного, "гойними" называли щедрых, бескорыстных людей. Однако слово также могли использовать в негативном смысле для богачей, которые не знают меры в роскоши.

Огуда

Означает осуждение, недоброжелательное отношение, плохую репутацию. "Виражати огуду" - это осуждать кого-либо за аморальный поступок.

Легейда

Древнее оскорбление, которым "награждали" недалеких или неумелых людей. В некоторых регионах так называли психически больных.

Спуза

Объяснение этого слова - пепел, горячая печная зола. От него произошли такие выражения, как "спудзяник", то есть выпеченный на пепле коржик, и "спудзянка" - овца серой породой с шерстью пепельного цвета.

Маркітний

Часто употребляемое украинскими классиками слово имеет два значения. Первое - грустный, встревоженный, недовольный ("маркітно на душі"). Второе - страшный, жуткий ("маркітний звук").

Вас также могут заинтересовать новости: