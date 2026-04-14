Экс-спикер Генштаба объяснил, зачем оккупанты атаковали дамбу Печенежского водохранилища

Цель российских захватчиков – затруднить материально-техническое обеспечение Сил обороны Украины.

Российские захватчики пытаются максимально препятствовать логистическому обеспечению Сил обороны Украины. С этой целью оккупанты уничтожают критическую инфраструктуру, в том числе в Харьковской области снова нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища.

Об этом военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил в эфире телеканала "Суспільне".

В частности, он прокомментировал запуск россиянами шести управляемых авиабомб на Печенежскую плотину.

"Враг пытается максимально разрушить нашу логистику, потому что враг так же, как и мы, понимает: ресурсы являются определяющим фактором, влияющим на ситуацию на поле боя", – отметил Селезнев.

По его мнению, "если в определенном месте, в определенное время у нас будет достаточное количество ресурсов для выполнения задач, – мы точно победим в этом противостоянии с врагом".

"Если ресурсов не хватит, то ситуация может складываться крайне негативно для нас. Соответственно, атаки на дамбу в районе Печенежского водохранилища направлены на то, чтобы значительно замедлить нашу логистику, потому что, к большому сожалению, в этой части страны у нас до сих пор ограничены коммуникации, маршруты и линии, которые мы могли бы использовать для устойчивого, бесперебойного и полноценного обеспечения наших защитников, действующих в этой части Харьковской области", – сообщил Селезнев.

Он считает, что действия оккупантов в районе Печенежского водохранилища вписываются в саму логику войны.

Удары по Печенежскому водохранилищу

Как сообщал УНИАН, во время полномасштабного вторжения России в Украину российские оккупанты неоднократно наносили удары по плотине Печенежского водохранилища.

В частности, 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины было прекращено после российской атаки. На двух автомобильных дорогах территориального значения было временно закрыто движение.

Вас также могут заинтересовать новости: