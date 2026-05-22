Уникальная экосистема: на месте Каховского водохранилища обнаружили редкие виды растений

Экосистема на месте бывшего водохранилища продолжает быстро развиваться и усложняться.

На территории бывшего Каховского водохранилища ученые обнаружили краснокнижные растения и десятки видов редких птиц. Ученые говорят, что после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС на месте водохранилища быстро формируется новая уникальная экосистема. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор и заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета Иван Мойсиенко в эфире "Вгору", цитирует "Интент".

Исследователь говорит, что на дне бывшего водохранилища уже зафиксировали шесть видов растений, находящихся под охраной, в частности осоку пшеничную, занесенную в Красную книгу Украины.

Кроме того, на этой территории обитают десятки видов птиц, которые находятся под охраной международных природоохранных конвенций.

Как пишет "Интент", во время последней экспедиции в мае 2026 года исследователи заметили значительное увеличение количества растений. Если после разрушения ГЭС ученые зафиксировали лишь 11 видов растений, то осенью 2023 года их было уже 69, а сейчас - более 350.

Ученые отмечают, что экосистема на месте бывшего водохранилища продолжает быстро развиваться и усложняться. На этой территории появляются грибы, лишайники, увеличивается количество животных и растений. Также здесь распространяются виды, семена которых переносят животные, что может свидетельствовать о росте численности фауны на этой территории.

По словам исследователей, территория бывшего Каховского водохранилища имеет высокую природоохранную ценность и может стать биосферным заповедником.

