Самое милое животное Австралии выглядит как игрушка, но умеет 'парить' между деревьями

Это животное проводит большую часть своей жизни высоко на деревьях.

Сахарная сумчатая летяга является одним из самых очаровательных млекопитающих Австралии. Это крошечный поссум, который способен "парить" по лесу, пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что сахарная сумчатая летяга (Petaurus breviceps) проводит большую часть своей жизни высоко на деревьях. У него огромные и блестящие черные глаза, а также шелковистая мягкая серая шерсть.

Милый вид сахарной сумчатой летяги привел к тому, что люди стали часто держать его в качестве домашнего питомца. Однако эксперты предупреждают, что в неволе чрезвычайно сложно удовлетворить все его потребности.

Видео дня

Наиболее характерной особенностью сахарной сумчатой летяги является его патагиум (летательная перепонка) - пушистая мембрана, простирающаяся от передних до задних конечностей. Когда животное прыгает, оно расправляет все четыре конечности и превращает эту мембрану в "крылья". Длинный хвост работает как стабилизатор и "руль", помогая животному управлять направлением и корректировать угол перед приземлением.

Такие полеты сложно назвать активным полетом. Это больше похоже на контролируемое планирование, но оно достаточно эффективно, чтобы сахарная сумчатая летяга могла перемещаться между деревьями на расстояние около 50 метров.

В издании отметили, что взрослая сахарная сумчатая летяга обычно весит всего 100-160 г. По размеру она сопоставима с крысой, хотя выглядит крупнее, когда расправляет патагиум. Средняя продолжительность жизни сахарной сумчатой летяги в дикой природе составляет около 4-5 лет.

Большие глаза сахарной сумчатой летяги обеспечивают превосходное зрение и точность при ночном планировании. Округлые уши животного поворачиваются независимо друг от друга, чтобы определять направление звуков.

В издании поделились, что сахарная сумчатая летяга питается нектаром, пыльцой, соком и другими сахаристыми выделениями растений. Однако эти животные также могут питаться мясом, охотясь на беспозвоночных и даже ящериц, мелких птиц и яйца.

Это ночные животные, так что ночью они обычно спят в гнезде из листьев внутри дупла дерева. После наступления темноты они выходят, чтобы передвигаться и питаться.

Кроме того, сахарная сумчатая летяга является очень социальным животным. Группы из семи взрослых особей и их детей могут делить одно гнездо, образуя небольшие семейные кланы. В издании подчеркнули, что они будут защищать свою территорию в случае угрозы со стороны другого клана или хищника.

Самое старое наземное животное в мире

Ранее самец альдабрской черепахи по имени Джонатан вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самое пожилое наземное животное в мире. Он обитает на острове Святой Елены в Атлантическом океане, а его возраст составляет около 194 лет.

По слухам, Джонатан вылупился на Сейшельских островах в 1832 году, а затем в 1882 году, уже будучи взрослой особью, попал на остров Святой Елены.

Вас также могут заинтересовать новости: