Чтобы чувствовать себя хорошо в своем теле, важно регулярно заниматься физической активностью и часто растягиваться.

Многие специалисты призывают быть физически активными, поскольку это способствует здоровью и долголетию.

Физиотерапевт и тренер по женскому здоровью Дарси Первье поделилась движениями, которые она делает, чтобы чувствовать себя лучше, пишет CNBC Make It. Она отметила, что в первую очередь важно следить за подвижностью позвоночника, особенно женщинам.

Вот четыре движения, которые нужно включить в ежедневную фитнес-программу.

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1. Растяжка "кошка-корова"

"Я делаю "кошку-корову" каждый день", - отметила тренер. Растяжка заключается в том, что вы ставите руки и колени на пол и сгибаете позвоночник внутрь, а затем округляете его вверх.

Специалист отметила, что это упражнение позволяет чувствовать каждый сегмент позвоночника и работать над сохранением подвижности.

Каждый может выполнять эту растяжку в своем темпе и так долго, как хочется, но Первье считает, что медленное движение позволяет получить полную проработку позвоночника.

2. Поза ребенка

Ежедневная программа Первье также включает позу ребенка с боковыми вытягиваниями для "глубокого сгибания бедра". Чтобы выполнить позу ребенка, вы начинаете с того, что встаете на колени, а затем тянетесь вперед, опуская голову на пол.

"Это позволяет, когда вы тянетесь в сторону, сосредоточить дыхание на грудной клетке, чтобы получить полное расширение ребер, что важно для подвижности органов", - объяснила она.

3. Вращения нижней части туловища

Выполнение вращений нижней части туловища каждый день позволяет "растянуть боковые части тела" и увеличить подвижность.

Вращения нижней части туловища подразумевают лежание на земле с согнутыми коленями и вращение нижней части туловища из стороны в сторону.

4. Приседания

Когда дело доходит до тренировочной программы, Первье меняет упражнения, которые делает, в зависимости от дня, но приседания она делает ежедневно.

"То, что я никогда не упускаю - это приседания. Единственное упражнение, которое должен включать каждый - это приседания", - подчеркнула она.

При приседании важно расставить ноги на ширину плеч и опустить тело, как будто вы сидите на сиденье. Убедитесь, что вы задействуете корпус, держите ноги на земле и поднимайте грудь.

"Часто люди думают, что они выполняют приседания наиболее эффективно, но на самом деле задействуют только квадрицепсы. Но мы также хотим задействовать мышцы спины, ягодицы и подколенные сухожилия", - отметила тренер.

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