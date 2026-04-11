'Некоторые дома до сих пор целы': в Бразилии обнаружили 'затерянный город' на дне озера

На дне озера в штате Минас-Жерайс (Бразилия) скрыт невероятный город, затерянный во времени. Речь идет о городке Гуапе, который был затоплен в 1963 году из-за строительства поблизости гидроэлектростанции "Фурнас", пишет Express.

Когда уровень воды опускается более чем на 10 метров, можно увидеть старую церковь и руины города - под водой сохранились здания, фургоны, автобус, кухни, дровяные печи и целый мост.

"Мы нашли целую улицу. Оттуда мы начали все картографировать. Мы обозначили точки, но не стали сразу исследовать", - рассказал инструктор по дайвингу Роберто Обвиосло, который уже десять лет исследует это место.

Видео дня

По его словам, наводнение всегда вызывало у него любопытство узнать, что произошло, рассказывая о своих подводных открытиях.

"Некоторые дома до сих пор целые. Обрушилась лишь часть крыши, но все остальное четко узнается. Мы долго искали этот мост и не могли его найти. Когда мы пошли искать машину, то нашли ее целой, такой, какой она была", - добавил инструктор по дайвингу.

Отмечается, что город находится на глубине 80 метров, где мало солнечного света и плохая видимость, из-за чего дайверы полагаются на мощные фонари. Команда только фотографирует предметы, оставляя их там, где нашла.

В Express подчеркнули, что когда город затопило в 1963 году, местные жители были вынуждены покинуть свои дома. В частности, 86-летний пенсионер Абрао Алвес Андраде отметил, что хаос, который тогда царил, до сих пор в его памяти.

"Мой отец сказал мне: "Садись на лошадь и езжай в Барра-Велья, чтобы сообщить людям, что там вода". Но люди мне не поверили, они говорили, что я дурак и ничего не понимаю", - рассказал мужчина.

В то же время отец Жозе Роналду Роша, которому тогда было всего 12 лет, добавил:

"Когда вода поднялась, людей эвакуировали из их домов. Они остались в школьном комплексе, который был расположен выше".

По его словам, приехали тракторы со стальными тросами и снесли некоторые дома, назвав это "довольно отчаянной ситуацией", в которой было потеряно много урожая.

"Когда начался разговор о том, что они собираются все закрыть, все засыпать, мы подумали, что это как Ноев потоп", - отметил 77-летний житель Хосе Далтон Барбоза.

Другие новости туризма

