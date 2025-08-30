Ученые раскрыли секрет космического сигнала 'Вау!': инопланетян не исключают

Повторный анализ показал, что загадочный сигнал из космоса был в несколько раз мощнее, чем считалось ранее. Его происхождение до сих пор остается неизвестным.

Ученые провели повторный анализ данных о знаменитом сигнале "Вау!", впервые зафиксированном в 1977 году, и выяснили, что он был значительно мощнее, чем считалось ранее. В то же время ученые признают, что происхождение этого феномена до сих пор остается загадкой, а возможность его инопланетного происхождения - не исключается, пишет Daily Mail.

Согласно новому исследованию, сигнал был более чем в четыре раза сильнее предыдущих оценок. Ученые также опровергли ряд природных и техногенных объяснений, в частности отражение от Луны или активность Солнца, и подтвердили, что источник излучения находился за пределами Солнечной системы.

"Хотя инопланетяне не полностью исключены, похоже, что сигнал мог исходить из естественного астрофизического источника. Наша цель сейчас - найти этот источник", - пояснил соавтор исследования доктор Гектор Сокас-Наварро.

Видео дня

Дополнительный анализ позволил уточнить частоту сигнала и определить скорость движения источника - около 74 км/с, что более чем вдвое превышает предыдущие предположения. Это, по словам ученых, облегчит идентификацию возможного источника в будущих поисках.

Ведущий автор исследования, профессор Абель Мендес из Университета Пуэрто-Рико, предположил, что сигнал мог возникнуть в результате взаимодействия магнетара с облаком водорода, что вызвало мощную вспышку на частоте так называемой "линии водорода" - диапазона, который теоретически может использоваться цивилизациями для передачи сигналов.

Несмотря на десятилетия исследований, сигнал "Вау!" так и не повторился, оставаясь одной из самых больших космических тайн современной науки.

Вас также могут заинтересовать новости: