Уникальную траву использовали как лекарство, приправу и контрацептив.

Первым презервативом или предметом, который можно считать таковым, стали кишки животных - их использовали мужчины в XIII-XIV веках. Женщины же получили свой вид контрацептивов только в 1959 году, когда были изобретены гормональные таблетки. Однако, мало кто знает, что еще в Древнем Риме существовала трава Сильфий, выполнявшая те же самые задачи.

Чем уникальна трава сильфий - растение, перевернувшее жизнь

Сильфий был обнаружен в VII веке до н.э. на территории Африки (сейчас там располагается Ливия). Из города Кирена шли греческие поселенцы, которые, разбив лагерь, обнаружили незнакомую траву. Растение было зонтичным, так что, люди решили использовать ее так же, как укроп - в качестве приправы. Трава быстро завоевала популярность среди римлян - даже известный гурман Апиций добавлял ее в блюда, сочетая с кедровыми орехами. Примечательно, что рос сильфий только в Кирене, поэтому стоил очень дорого.

Популярность чудо-травы росла, поэтому ею заинтересовались и медики. Стали делать отвары и мази, выдавливали из растения сок. Такие лекарства, в основном, применяли, как вспомогательное средство в борьбе с ангиной, лихорадкой, расстройствами желудка, эпилепсией и отравлениями.

Кто первым заметил, что сильфий - контрацептив, неизвестно, но греки почувствовали, что высушенный млечный сок, который получается из травы, воздействует на организм как афродизиак. Прозвали такой продукт "laser".

Считалось, что для защиты от нежелательной беременности девушке достаточно всего один раз в месяц пить сок сильфия. Кроме того, трава имела и абортивный эффект - на ранних сроках беременности помогала быстро избавиться от плода. Такое обстоятельство молниеносно повысило востребованность природного контрацептива - женщины в Риме, Греции и Египте обращались к лекарям за чудодейственной добавкой.

Вскоре изображение травы стали чеканить на монетах, а слава об удивительном растении дошла и до императора Юлия Цезаря - однажды он получил в дар около 500 кг высушенного сильфия. Греки собирали урожай постоянно и в небывалых масштабах, получая заветную траву с 10 000 квадратных метров на пике спроса. Некоторые даже пытались культивировать растение, но у них не вышло обуздать сильфий - где растет он, там и должен был расти, в других местах погибал практически сразу.

Потребность в такой уникальной траве только росла, но возможности природы не были безграничными - жадность греков привела к уменьшению популяции растения. Сборы сократили, власти даже пытались выдавать запреты на заготовки или ограничивать их, но такие действия привели лишь к одному - развитию контрабанды и "черного" рынка. Трава сильфий в Древнем Риме сразу "взлетела" в цене, ведь теперь собирать и продавать ее оказалось еще выгоднее, чем раньше.

Все это кончилось плачевно - уже в I в. н.э. римский историк Плиний написал, что чудодейственной травы больше нет, а один единственный экземпляр, найденный в Кирене, был отправлен императору Нерону, как диковинка. Гиппократ, в свою очередь, упоминал, что сильфий пытались вырастить в Ионии и Пелопоннесе, но все попытки оказались тщетными.

Доподлинно неизвестно, как на самом деле выглядел сильфий, но современные ботаники и историки, основываясь на записях древнегреческих ученых, изображают его как зонтичное растение, похожее на укроп или фейхоа. Ближайшим аналогом "той самой" травы считается асафетида, которую можно найти в Афганистане и Иране. Увы, греки тоже о ней знали, применяли ее в пищу, но асафетида, в отличие от сильфия, не обладала контрацептивными свойствами, считалась менее качественной и ценной травой.

