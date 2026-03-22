Водитель Tesla застрял в пустыне Атакама с 1 % заряда батареи и нашел неожиданный выход

Застрять посреди песков без заряда – это не кино, а настоящее испытание на выносливость для блогера.

Пустыня Атакама в Чили известна как самое сухое место на планете, где местами дождя не видели веками. Именно здесь, среди раскаленных камней и полной изоляции, популярный ютубер Everyday Сандро на своей Tesla Model X оказался в опасности, когда аккумулятор автомобиля показал критические 1%, сообщает Supercar Blondie.

До ближайшей зарядной станции оставалось 42 километра, тогда как запас хода автомобиля показывал всего 37 километров. Главным препятствием стал огромный подъем впереди, который мгновенно "съел" бы остатки энергии.

Сандро признался: "Застрять в пустыне звучит как настоящий кошмар", поэтому ему пришлось срочно придумывать план спасения.

Видео дня

Первым шагом стала импровизация с солнечными панелями. Блогер развернул аварийное оборудование прямо посреди песков, однако результат был скромным – панели давали лишь 180–200 ватт.

Как отмечает автор видео, это позволяло заряжать машину со скоростью 1–2 км в час. Это была капля в море, но она дала водителю время, чтобы не поддаться панике и искать другие варианты.

Настоящие трудности начались, когда выяснилось, что помощь не придет. Сандро обзвонил пять разных эвакуаторных компаний, однако ни одна из них не согласилась ехать в такую глушь.

Как подчеркивает путешественник, ему пришлось буквально "хромать" на полупустой Tesla до ближайшей строительной площадки, которую он чудом заметил неподалеку.

Спасительным кругом стал промышленный генератор строителей, которым они разрешили воспользоваться. Уже оттуда блогер смог вызвать спецтехнику.

Только после буксировки в город Калама он наконец получил доступ к быстрой зарядке и смог перевести дух.

Tesla Model 3

