Ведущий Top Gear Джеймс Мэй назвал 12 вещей, которые ему не нравятся в Tesla Model 3

Он перечислил целый ряд недостатков, которые раздражают каждый день.

Даже самые ярые поклонники современных технологий порой теряют терпение из-за неудобных мелочей в автомобиле. Известный телеведущий Джеймс Мэй, который годами тестирует лучшие машины мира , решил откровенно рассказать о своем опыте владения электромобилем. Об этом он рассказал в видео на своем канале James May’s Planet Gin, где поделился списком из 12 претензий к своей Tesla Model 3.

Как отмечает автор видео, он является едва ли не единственным бывшим участником Top Gear и Grand Tour, который действительно любит электромобили. Однако это не мешает ему быть критичным. Мэй подчеркивает, что его жалобы "очень конкретны и довольно педантичны", что вполне соответствует его известному характеру.

Рассказывая о первых неудобствах, Джеймс акцентирует внимание на системе безопасности. Ему не нравится предупреждение о выезде из полосы, потому что "его нужно выключать вручную каждый раз".

Также ведущий делится раздражением по поводу управления фарами, ведь оно требует держать палец на кнопке "немного дольше", чем хотелось бы.

Особое внимание Мэй уделяет эргономике. Он называет вполне обоснованной претензией то, что "кнопки поворотников расположены на руле".

Кроме того, Джеймс делится возмущением из-за того, что даже для настройки зеркал, руля или открытия бардачка нужно отвлекаться на сенсорный экран, вместо того чтобы просто нажать обычную кнопку.

Помимо технических нюансов, эксперт анализирует и внешний вид. Он называет выбор цветов у Tesla "скучным", а сами варианты окраски сложно поддерживать в идеальном состоянии. В заключение Мей резюмирует, что хотя он и владеет несколькими водородными автомобилями и электрокарами, даже в Tesla Model 3 Long Range есть вещи, которые способны вывести из равновесия даже опытного водителя.

