Американец купил 'худший электромобиль в мире' и сильно удивился его запасу хода (видео)

Во время поездки мужчина столкнулся с некоторыми трудностями.

Американец купил "худший электромобиль в мире", чтобы проверить, оправдана ли его репутация. Он сильно удивился запасу хода этой модели, пишет Supercar Blondie.

Американский YouTube-блогер на своем канале Rich Rebuilds решил купить Mitsubishi i-MiEV. Многие автомобильные эксперты называют этот электрокар одним из худших в мире из-за его миниатюрных габаритов, тесного интерьера и малой мощности.

Блогер купил электромобиль с пробегом 72 000 миль (115 873 км) 2011 года выпуска. Это не очень обнадеживающие цифры, учитывая плохую репутацию этого авто.

После зарядки электромобили американец отправился в путь, где его преследовала тревога по поводу запаса хода. Он решил не включать кондиционер и фары, чтобы проехать как можно дольше.

Блогер рассказал, что только из-за одного резкого разгона с 25 до 40 км/ч пропала одна полоска запаса хода на приборной панели авто. После этого он решил ехать как можно медленнее.

Спустя некоторое время Mitsubishi i-MiEV начал перегреваться и терять мощность. Всего спустя 3 километра пути индикатор на приборной панели показал, что батарея почти разряжена.

Позже мужчина решил тщательнее проверить автомобиль и поехал на нем в мастерскую. Он обнаружил, что аккумуляторная батарея заключена в тонкий пластиковый кожух без защитного покрытия. С помощью диагностического инструмента было подсчитано, что батарея потеряла 35% своей первоначальной емкости, что сократило общий запас хода всего до 34 км.

Кроме того, блогер рассказал, что замена аккумуляторной батареи обойдется примерно в 17 000 долларов. Это значительно дороже самого электрокара.

Ранее блогер с ником The Inja рассказал, что решил рискнуть и заказать китайский спортивный электромобиль Qiantu K50. Вместо этого американцу прислали миниатюрный электрокар, который совсем не похож на то, что он заказывал.

"Я думал, что сегодня увижу электрический суперкар, а получил вот что... Какой-то розовый веселый Хаммер или что это за чертовщина такая. Это было мгновенное чувство полного разочарования", - рассказал блогер.

Мужчина поделился, что пытался вернуть свои деньги. Продавец предложил вернуть почти полную сумму за покупку, но только, если блогер удалит видео. The Inja решил не удалять видео и оставил электрокар себе.

