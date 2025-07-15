Нет никаких исторических записей или изображений додекаэдров в античном искусстве, поэтому происхождение и назначение додекаэдров утеряны.

Римские додекаэдры озадачивают археологов с 1739 года, когда был обнаружен первый экземпляр этого 12-гранного бронзового предмета. Однако специалисты так и не смогли рзгадать тайну этого предмета.

Все это время эксперты и любители Римской империи выдвигали множество теорий о том, почему люди ценили эти предметы, но их предназначение так и не было раскрыто, пишет Livescience.

Издание отметило, что в северо-западных провинциях Римской империи было найдено не менее 120 образцов додекаэдров. Все они датируются концом II - концом IV века, и, по словам археолога Михаэля Гуггенбергера, их общий вид одинаков.

Видео дня

В исследовании 25 лет назад Гуггенбергер написал, что основная форма - это правильный или пентагональный додекаэдр: 12 пятиугольников образуют грани полой формы, которые сходятся в 20 вершинах. Каждый угол римского додекаэдра увенчан небольшой сферой, а каждая пятиугольная грань имеет отверстие разного диаметра. Высота додекаэдров варьируется от 1,6 до 3,9 дюйма (от 4 до 10 см), а вес — от 1 до 20 унций (от 30 до 580 граммов). Стенки у них исключительно тонкие. Надписей на этих предметах не обнаружено.

Примечательно, что додекаэдры были найдены в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Великобритании, Венгрии, Люксембурге, Нидерландах и Швейцарии, но не в Италии. По этой причине Гуггенбергер рассматривает их как "галло-римские изделия" с возможным происхождением от кельтских племен Римской империи. Однако нет никаких исторических записей или изображений додекаэдров в античном искусстве, поэтому происхождение и назначение додекаэдров утеряны.

Археологи находили додекаэдры в мужских и женских захоронениях, в кладах и даже в кучах мусора, из-за этого специалисты однозначного объяснения их использования не нашли.

Но многие исследователи все равно пытались разгадать эту загадку, предполагая, что додекаэдры могли использоваться в качестве оружия, украшений, подсвечников, дальномеров, измерительных приборов, детских игрушек, игральных костей, образцов пряжи для ремесленников или катушек для вязания перчаток.

Из более чем 50 теорий, как отметил Гуггенбергер, большинств можно исключить или считать крайне маловероятными. Основное объяснение, которому отдает предпочтение этот опытный археолог - символическое, связанное с философией древнегреческих мыслителей Платона и Пифагора.

В платоновско-пифагорейской символике 4 объемные фигуры ассоциировались с 4-мя стихиями: тетраэдр - с огнем, октаэдр - с воздухом, икосаэдр - с водой и гексаэдр - с землей. И, будучи 5-м правильным многогранником, "додекаэдр служил всеобъемлющим символом, представляющим вселенную", предполагал Гуггенбергер в исследовании 2013 года.

Гуггенбергер писал в своих выводах, что во II веке н. э. Плутарх возродил раннюю идею додекаэдра как символической связи с небесами и Вселенной, и это, возможно, повлияло на кельтские народы Римской империи.

Но одна конкретная могила с додекаэдром может содержать ключ к разгадке его предназначения, отметил Гуггенбергер. В частности, обнаруженный в женской могиле в Германии в 1966 году, геллепский додекаэдр находился рядом с костяным артефактом в форме стержня, что позволяет предположить, что он служил посохом для крепления таинственного предмета, создающего символический скипетр. Учитывая кельтское происхождение предмета, это может связывать его с друидическими традициями.

"На данный момент наиболее вероятное толкование додекаэдра - это космический, всеобъемлющий символ с функцией, сравнимой с амулетом", - выразил мнение Гуггенбергер.

Вас также могут заинтересовать новости: