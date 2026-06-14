Самый старый в мире сыр, которому 3500 лет, нашли в совершенно неожиданном месте

Находка связана с древними мумиями бронзового века.

Ученые нашли, где хранился самый старый сыр в мире – и это точно не погреб и не холодильник, пишет BBC Science Focus.

Как стало известно, самые древние образцы сыра, дошедшие до наших дней, имеют возраст около 3500 лет. Их обнаружили на шеях мумий, похороненных на кладбище Сяохе на северо-западе Китая. То есть люди буквально взяли сыр с собой в загробный мир.

Команда исследователей из Китайской академии наук изучила образцы и установила: это был кефирный сыр – то есть изготовленный путем брожения молока с помощью бактерий.

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В составе обнаружили те же микроорганизмы, которые используются в кефире по сей день, – в частности Lactobacillus kefiranofaciens и Pichia kudriavzevii.

Ученые предполагают, что комочки вещества у шеи мумий могли быть так называемыми кефирными зернами – концентрированными колониями бактерий, которые "запускают" процесс сыроделия. По мнению исследователей, в те времена такие зерна считались ценным даром, достойным того, чтобы взять его с собой в иной мир.

Люди употребляли молоко еще гораздо дольше – как говорится в материале, следы молочного жира в древней посуде находили по всему миру. Так, в 2023 году исследователи из Йоркского университета обнаружили белковые структуры в поздненеолитической посуде из Польши, которые, скорее всего, являются остатками сыра из коровьего, козьего или овечьего молока.

По имеющимся данным, в Британии молоко пили еще с 4000 года до нашей эры, а в Анатолии (современная Турция) – с 7000 года до нашей эры.

Правда, большинство людей того времени не могли нормально переваривать молоко – лактозная непереносимость была нормой. Именно поэтому сыр был таким практичным: ферментация значительно снижает содержание лактозы. Генетическая мутация, позволившая взрослым усваивать молоко, распространилась лишь около 3000 лет назад – уже после того, как сыроделие стало обычным делом.

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